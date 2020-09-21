المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشرات الأمن وسلامة السكان

بلادي – الرياض :تجاوزت المملكة دول مجموعة العشرين في عدة مؤشرات متعلقة بالأمن وسلامة السكان.
ووضع تقرير للأمم المتحدة المملكة في المرتبة الأولى في مؤشرَي “الاعتماد على الشرطة” و”أمان السكان أثناء السير ليلاً في مناطق سكنهم”.
كما جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر “الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة”، وفي المرتبة الثالثة في المؤشر الأمني.
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