“متحدثة التعليم” تكشف آلية تطبيق قرار تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى بالمرحلة الابتدائية

بلادي – الرياض :كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، آلية تطبيق قرار اعتماد اللغة الإنجليزية مادة دراسية من الصف الأول الابتدائي، اعتبارًا من العام القادم.

وأوضحت خلال لقاء مع قناة “العربية”، أن طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي سوف يدرسون المستوى الأول، مشيرة إلى أنه سيتم التدرج في المناهج الدراسية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية.

وشددت على أهمية تدريس الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي، خاصة أن ذلك سيسهم في التصدي للمعوقات التي تواجه الطلاب والطالبات في مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية.

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وأبانت أنه مع اعتماد اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيتم تدريس المقررات الخاصة بالصف الثالث الثانوي في الصف الثالث المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك يمثل فرصة لتركيز المقرر الخاص باللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية، وهو ما يجعلهم أكثر جاهزية للتوجه إلى سوق العمل.

وأكدت متحدثة وزارة التعليم أن المناهج في المملكة تتم وفق الإطار الأوروبي المشترك الذي تُبنى عليه الاختبارات الدولية، مشيرة إلى أن طلاب المملكة يدرسون وفق سلاسل تعليمية دولية، ليس في اللغة الإنجليزية فقط بل أيضًا بالرياضيات والعلوم.

وأشارت إلى أنه يجري العمل على وضع خطة شاملة لتجهيز الطلاب والمعلمين وتدريبهم على المناهج الخاصة باللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.