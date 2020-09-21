لأسباب مختلفة.. “الغذاء والدواء” تضبط 735 ألف منتج تجميلي و27 ألف جهاز طبي

بلادي – الرياض :كشف مدير قطاع المنطقة الشمالية لهيئة الغذاء والدواء، جعفر الحمد، نتائج مجموعة من الحملات الرقابية التي قامت بها الهيئة، والتي ضبطت مئات الآلاف من المنتجات والأجهزة لأسباب مختلفة.

وأوضح، خلال حديثه مع “نشرة النهار” في قناة الإخبارية، أنه تم ضبط 735 ألف منتج تجميلي ودوائي و27 ألف جهاز طبي خلال الحملات الرقابية، وذلك لأسباب تتعلق بظروف وأماكن التخزين، بالإضافة إلى تداول أجهزة طبية غير مُدرجة بالهيئة.

وشدد الحمد على أهمية الدور الذي يقوم به كل من المواطن والمقيم في المملكة للكشف عن حالات الغش وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن بلاغ أحد المواطنين كان السبب الرئيسي في ضبط ما يزيد على 40 ألف منتج تجميلي مخزنة بطريقة غير نظامية.

وأكد مدير قطاع المنطقة الشمالية لهيئة الغذاء والدواء أن الهيئة قامت بالعديد من الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية بهدف ضبط المنتجات غير المتفقة مع المواصفات القياسية النظامية.