عروض اليوم الوطني السعودي 1442 تحت شعار همة حتى القمة بالمملكة (بالصور)

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 1442 ، تحتفل المملكة العربية السعودية، في يوم 23 سبتمبر من كل عام، بعيدها الوطني المميز، والذي يتمتع فيه مواطني ووافدي المملكة، بالكثير من المزايا والعروض والإجازات والخصومات الرائعة، حيث تقدم العديد من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة، عروضها وخصوماتها لأبناء المملكة وكل من يقيم برحابها، احتفالًا بهذا اليوم المميز.

عروض اليوم الوطني السعودي 1442

تحتفل المملكة العربية السعودية، هذا العام بعيدها الوطني السعودي 90، وذلك وفقًا لذكرى توحيد أراضيها مع تولي آل سعود حكمها، منذ 90 عامًا على التوالي، وتنهال في هذا اليوم الكثير من العروض والخصومات من كافة المنتجين، للمفروشات والمطاعم والأجهزة وحتى شركات خدمات الإنترنت وخلافه، وكلها مقدمة للمستفيدين بمناسبة هذا اليوم المميز.

موبايلي تطرح عرض الإنترنت في العيد الوطني

طرحت شركة موبايلي السعودية، عرضها على خدمة الإنترنت، وذلك بتوفير الإنترنت بلا حدود لكافة العملاء مجانًا، لكل عملاء الفاتورة والمسبق الدفع، وذلك بداية من الساعة 12 مساء يوم 23 سبتمبر 2020م، وحتى الساعة 11.59 مساءً من اليوم التالي.

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عروض المطاعم في العيد الوطني 90

تقدم العديد من المطاعم في المملكة العربية السعودية عروضها، اتحتفالًا بالعيد الوطني السعودي، فعلى سبيل المثال؛ يقدم مطعم الفطيرة الدمشقي بالمملكة عرضه لليوم الوطني؛ أي نوع بيتزا تحصل معه على بيتزا ثانية، فقط بقيمة 90 هللة إضافية على سعر الأولى، ويقدم ستيك هاوس عرضًا بخصم يصل إلى 23%، على كافة الأطباق والوجبات عند الطلب عبر تطبيق المطعم، خلال يوم 23 سبتمبر كاملًا، وتقدم مطاعم بيت الشاورما عرضًا على 4 وجبات، بسعر 90 ريال سعودي فقط لاغير، وبالنسبة لعروض البيتزا يقدم مطعم بروكلي بيتزا، بيتزا ثانية على أي نوع بسعر 1 ريال سعودي، وتقدم مطاعم بيتزا مايسترو، أي بيتزا بحجم كبير بسعر 25 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المنزل في العيد الوطني 90

تقدم عددًا من الشركات الكبرى، والمتاجر المميزة في المملكة، عددًا ضخمًا من العروض على مستلزمات المنزل، سواء بنظام الأقساط أو الكاش مع الخصم، ومن أبرزها على سبيل المثال؛ الخصومات المقدمة من إيزي هوم على الشاشات، وعروض شركة مفروشات العمر على غرف النوم، وذلك بخصم يصل إلى 50% من إجمالي السعر، ليصل السعر بعد التخفيض 4990 ريال، بالإضافة إلى عروض بنده وكارفور على كافة الأجهزة الكهربائية المنزلية، خلال اليوم الوطني السعودي.

عروض السيارت في اليوم الوطني 1442

ولأجل محبي وعشاق السيارات، ولراغبي امتلاك سيارة في العام الوطني الجديد، يقدم معرض عبد اللطيف جميل، عروضه المميزة على سيارات هيونداي 2020، وذلك بدون دفع أو سداد أية مصاريف إدارية، وبدون دفعة أولى، بالإضافة إلى تحمل المعرض لشهرين إيجار للسيارة.

ولا تفوتوا في اليوم الوطني، عروض البنك الأهلي التجاري بالتعاون مع مجموعه تاجير علي ام جي، وذلك بمزايا متفرقة وعديدة، حيث يوفر لكم العرض سبيارات أم جي المميزة، بدون دفع أية مصاريف إدراية، ودفع 5% فقط من قيمة السيارة، مع إمكانية التقسيط لكل نوع منها؛ سياره ام جي اتش اس 2020 يبلغ قيمة القسط لها، 1358 ريال سعودي شهريا، ويبلغ قسط سياره ام جي 6، ما يعادل 1058 ريال شهريا، ويبلغ قسط سياره ام جي ار اكس 5 ، ما يعادل 1060 ريال شهريا، بينما يبلغ قسط سياره ام جي ار اكس 8، 1560 ريال شهريا، ويمكنك مع البنك الأهلي السعودي، أن تدفع وتسدد أول أقساط دفعتك الأولى للسيارة، على مدار ثلاث إلى 6 أشهر، وذلك بنسبة 0% سنويًا، ولا تفوت عرض البنك الأهلي التجاري لسيارات تويوتا 2020 بهامش ربح 0%.