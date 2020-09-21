نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقديم خدمة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني أو برقم الطلب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من خلال موقع وزارة العمل، يرغب المستحقين للدعم كل الشهر في التعرف على مبلغ الراتب وموعد نزوله لذلك سنتعرف على ثلاث طرق سهلة للاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي بالخطوات مع إرفاق الروابط الخاصة بكل طريقة.

معاش الضمان الاجتماعي

توفر الوزارة راتب لأصحاب المعاشات من كبار السن ومستحقي الدعم من البالغين للمساعدة في المصروفات الشهرية الخاصة بكل أسرة وتحقيق الاكتفاء لجميع الأسر السعودية.

تقوم الوزارة بإيداع ما يقرب من 180 مليون ريال سعودي كمستحقات المعاشات كل شهر ويصل الدعم إلى ما يقرب من 800 ألف مواطن سعودي.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالسجل المدني

من المعروف أن خدمة معاش الضمان الاجتماعي تقدم بشكل إلكتروني فقط سواء كان التسجيل لأول مرة أو الاستعلام عن معاش الضمان وحتى عملية تحويل الراتب.

جميع المستفيدين من الخدمة لديهم حساب بنكي لتحويل الراتب عليه ويجب على المتقدمين الجدد أن يكون لديهم حساب بنكي أيضًا.

تهدف عملية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي إلى معرفة موعد نزول الراتب في الحساب البنكي للفرد المستحق للدعم، وأيضُا معرفة المبلغ المستحق لهذا الشهر وبالطبع أهلية الاستحقاق للشهر الذي يتم الاستعلام فيه.

طريقة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد تتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من بخطوات بسيطة من خلال رقم السجل المدني أو من خلال رقم الطلب أو من خلال رقم الضمان الموحد.

جاءت طريقة استعلام الأفراد برقم السجل المدني على النحو التالي:

Advertisements

أولاً يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

قم باختيار تصنيفات دليل الخدمة إلى “التنمية الاجتماعية”.

اختر “خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان”.

ثم اضغط على “بدأ الخدمة”.

قم بإدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي.

أدخل رقم التحقق.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر بعدها جميع البيانات الخاصة بالمعاش.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد برقم الطلب

يمكن أيضًا الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة العمل بالمملكة عن طريق رقم الطلب.

وجاءت طريقة استعلام الأفراد برقم الطلب على النحو التالي:

أولاً يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

الضغط على “خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي”.

بعدها يتم إدخال رقم السجل المدني رقم الطلب.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على “استعلام”.

وسوف تظهر لك بيانات معاش الضمان والاستحقاق ومبلغ الراتب.

رقم الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمستفيدين من المعاش أو حتى من يرغب في التسجيل ولديه استفسارات حول التسجيل ومرحلة ما بعد التسجيل ومتابعة الطلب.

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القيام بعملية استعلام الأفراد من خلال رقم الضمان الموحد عن طريق الهاتف الخاص بخدمة العملاء.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد هو كالتالي: 19911

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريق التعرف على مستحقات المعاشات من وزارة المواد البشرية وتعرفنا أيضًا على طريقين إما من خلال موقع وزارة العمل أو من خلال موقع الوزارة الأصلي، وتعرفنا على طريقة ثالثة وهي عن طريق الجوال.