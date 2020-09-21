نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بدون موافقة الكفيل للمواطن والمتقاعد تصل إلى 200 ألف ريال من اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون موافقة الكفيل هي أحد أنواع القروض التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تبحث فئة كبيرة من الشباب وأصحاب المعاشات عن قروض شخصية بدون كفيل وبشروط ميسرة من حيث الإجراءات، وهو ما توفره شركة اليسر للتمويل الشخصي للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر شركة اليسر تمويلات وقروض مناسبة لجميع فئات المجتمع السعودي وتوفير مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي، ويتم صرف قروض شركة اليسر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم صرف مبلغ القرض إلى يختاره العميل فور تقديم طلب التمويل إلى شركة اليسر من خلال إجراءات مرنة للجميع. شروط عامة للحصول علي قرض شخصي من شركة اليسر التمويل الشخصي يتم صرفه للأفراد السعوديين.

صرف القروض مُتاح لجميع القطاعات العامة وجميع الشركات الكبري فقط.

راتب العميل لا يقل عن 6000 ريال.

عمر العملاء يكون من 21 عام حتي 60 عام.

أن يرتبط العميل بعمل لا يقل عن مدة 6 شهور. مميزات التقديم علي طلب قرض شخصي من شركة اليسر منح مبالغ تمويل يصل مبلغها إلى 200 ألف ريال.

منح مبالغ تمويل بدون موافقة الكفيل تصل إلى 100 ألف ريال.

يتم رد وسداد مبالغ التمويل علي فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

توفير هامش ربح تنافسي لمبالغ القروض التي يتم صرفها لجميع العملاء. مستندات يجب توافرها للحصول علي تمويل مالي من شركة اليسر توفير خطاب مصدق من الغرفة التجارية بالراتب الشهري للعميل.

توافر هوية وطنية سارية.

توافر العنوان الوطني للعميل.

توافر كشف حساب بنكي للعاملين بالقطاع الخاص.

توفير نموذج استقطاع خاص لفئة المتقاعدين.

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