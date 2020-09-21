نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري بنك الراجحي لشراء فيلا أو شقه أو ارض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الراجحي من اكبر واهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية ونظرا لما يقدمه من تمولات للمواطنين سواء كان تمويل عقاري لشراء فيلا للسكه فيها أو شقه سكنيه له ولأسرته أو تمويل قطعه ارض صالحه لبناء مسكن له، وذلك أيضا لما يقدمه البنك علي فترات سداد مريحه للعملاء والتي تتناسب معهم وفي هذه المقالة سوف نتعرف علي تمويل العقارات من بنك الراجحي، لذلك يعمل البنك علي تحسين الأوضاع للمواطن السعودي وقدرته علي تملك قطعه ارض أو مسكن خاص له وأولاده من بعده.

التمويل العقاري لشراء ارض

يعمل مصرف الراجحي علي تمويل لشراء ارض حيث يمكن للمواطن السعودي شراء قطعه ارض صالحه للبناء والمسكن فيها وذلك بعد عده شروط تم وضعها من قبل البنك ويجب توافرها وهي:

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أن يكون للأرض مدرج ضمن المخطط.

فتح حساب بنكي للمواطن.

لا تقل مساحه الأرض عن 200 متر.

تحويل الراتب للحساب البنكي للبنك.

تعبئه بيانات نموذج طلب التمويل.

التمويل العقاري لشراء شقه

يعتبر التمويل العقاري من بنك الراجحي من اهم التمويلات في البنك لأنة يمكن لأي مواطن شراء شقه سكنيه صالحه للسكن له ولأسرته وطبقا للشروط التي نص عليها البنك وتكتمن هذه الشروط في:

لا يقل المرتب عن 7500 للقطاع الخاص و 5000 للقطاع الحكومي.

ان يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

مده تمويل عمر التقاعد للأراضي السكنية 15 سنه وللعقارات 20 سنه.

التمويل العقاري لشراء فيلا

يمكن لبعض المواطنين الحصول علي فيلا بقصد المعيشة فيها وكامله المرافق وفي المكان الذي يختاره المواطن، ويكون التمويل علي فترات سداد مريحه للموطنين ويقدر ثمن الفلا علي حسب راتب المواطن السعودي، حيث يمكن للمواطن اخذذ فتره سداد لمده 30 سنه حيث يمكن أن يحصل علي حوالي نص مليون ريال سعودي حيث تتراوح قيمه القرض حسب الراتب ويكون 82 ضعف الراتب وان يكون مقيم داخل المملكة السعودية ويجب أيضا تحويل الراتب لحساب البنك حتي يتم خصم قيمه القسط.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون وضحنا لكم كيفيه شراء شقه سكنيه أو قطعه ارض لذلك يعتبر البنك من اهم البنوك الموجودة في المملكة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبهامش ربح بسيط ونظرا لما تقدمه من تمويلات اخرى مثل كيفيه الحصول علي تمويل السيارة بنك الراجحي.