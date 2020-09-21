نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي عبر توكلنا وخطوات تسجيل الحضور في مايكروسوفت تيمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة في السياق التالي نوضح لكم خطوات حضور منصة مدرستي للتعليم عن بعد وحضور الحصص الافتراضية للتعليم الكترونيا، وقد عُرفت منصة مدرستي السعودية للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية بأنها قد تم إطلاقها بالسعودية لتوفر للطلاب البيئة المدرسية البديلة عن المدارس، من خلال حضور الحصص الافتراضية التي تعمل بالنظام الافتراضي عبر مايكروسوفت تيمز.

خطوات حضور الطالب في منصة مدرستي

منصة مدرستي للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية يمكن للطالب أن يقوم تسجيل الدخول بها، والحضور في الحصص الافتراضية بالمنصة للتعليم عن بعد من خلال مايكروسوفت تيمز، ومتابعة الدروس عبر مكالمات الفيديو أون لاين مع المعلم، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

اختار “جدولي” للحصول على الدروس والشروحات.

بجانب الدرس الذي تختاره، قم بوضع علامة الحضور بجانبه، حتى تؤكد تسجيل حضورك في المنصة.

رابط منصة مدرستي السعودية

منصة مدرستي السعودية يمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإداريين التسجيل في منصة مدرستي من خلال ما يلي:

يتم الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي، ثم النقر على تبويب حسابي، ثم الدخول إلى بيانات منصة مدرستي.

اضغط على اسم المستخدم، ثم انقر على إرسال، للحصول على كلمة المرور على الهاتف الجوال.

يتم تفعيل حساب الطالب على مايكروسوفت تيمز، ثم يتم الانتقال إلى منصة مدرستي، ثم يتم النقر على تسجيل الدخول في حساب مايكروسوفت تيمز.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي بحساب نور