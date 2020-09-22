نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات ومعلومات الضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث الضمان الاجتماعي من الإجراءات التي توصي بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين من برامجها المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية، فقد ناشدت وزارة العمل من قبل جميع المستفيدين من برامج الدعم المختلفة ضرورة القيام بتحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي من أجل تسهيل التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خلال الخدمات التي يتم تقديمها، وتعد برامج الضمان الاجتماعي هي برامج تضامن القيادة السعودية مع مواطنيها الأقل دخلاً بالمملكة من أجل تعزيز وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مبالغ مالية يتم صرفها عبر برامج دعم الضمان الاجتماعي، حيث تهدف المملكة العربية السعودية الي تطوير المنظومة الاقتصادية حتي عام 2030، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار لظروف الأسر البسيطة التي يتم تدعيمها من خلال صرف دعم نقدي.

شروط التسجيل في برامج الضمان الاجتماعي

التسجيل في برامج الضمان تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال استهداف الفئات والأسر الأكثر احتياجاً الي هذا الدعم، ولكن يجب توافر بعض الشروط الخاصة بالتسجيل:

التسجيل في الضمان الاجتماعي لحاملي الجنسية السعودية فقط.

الراغب في التسجيل يجب أن يكون مقيم داخل المملكة إقامة دائمة.

ألا تكون هناك استفادة أخري من برامج دعم أخري داخل المملكة العربية السعودية.

يستفيد من التسجيل الأسر التي بها مطلقات أو أرامل أو عند غياب رب الأسر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عام.

يستفيد من التسجيل الأسر التي ليس لها مصدر دخل أيضاً.

خطوة بخطوة من أجل تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المسجلة علي الموقع الإلكتروني لوزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسهل علي الوزارة سرعة التواصل مع المستفيدين عند تحديث أي بيانات جديدة لدي الوزارة، ويتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي كالتالي: