نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف عبر موقع sdb.gov.sa | بنك التسليف الأعفاء الجديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية أو ما يطلق عليه بنك التنمية الاجتماعية، يعد أهم البنوك داخل المملكة التي تعمل على دعم ومساعدة جميع الأسر التي تعاني من انخفاض الدخل، ومساعدتهم في الحصول علي فرصة من أجل التقديم علي القروض الخاصة التي يتم توفيرها من قبل بنك التنمية الاجتماعية، كما يقوم بنك التسليف بتقديم تمويل خاص بالمشروعات متناهية الصغر، وتوفير قروض خاصة لفئة الشباب والمقبلين علي الزواج، بالإضافة الي توفير قروض خاصة للأرامل والمطلقات الذين يعانون من مشاكل اجتماعية صعبة، والعديد من الخدمات التي يقوم بنك التسليف من أجل المواطن السعودي، ويعانى الكثير من الأفراد من وجود مبالغ متبقية لقروض تم الحصول عليها من قبل لبعض الأفراد، وسوف نوضح طريقة الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف وكيفية إسقاط القروض السابقة في التفاصيل القادمة.

طريقة إسقاط قروض بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية 2020

يقوم كل فرد بالذهاب إلى اقرب فرع من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم كل المعلومات الخاصة به من حيث القروض التي تم الحصول وتوضيح أسباب عدم القدرة علي سداد أقساط القروض المتبقية.

الدخول إلكترونياً على موقع بنك التنمية الاجتماعية، ثم اختيار إسقاط قرض من بنك التسليف، ثم إدخال رقم الهوية بكل مستعلم، مع إدخال كلمة المرور الخاصة به، إلى أن يظهر له كل تفاصيل القروض الخاصة به وجميع الأقساط المسددة، وما سيقوم به البنك من إسقاطه.

كما يتيح البنك الحصول على إشعار من البنك بإسقاط القروض المتبقية وذلك منعاً لحدوث أي خطأ من جانب البنك.

رابط استعلام قروض بنك التسليف

الاستعلام عن قروض بنك التسليف والأقساط المتبقية أصبحت من الخدمات الإلكترونية السهلة التي قام بنك التسليف والادخار بتوفيرها لجميع المستفيدين من قروض بنك التسليف، ويتم الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف بالدخول علي موقع بنك التسليف، ومن خلال الموقع يتم تسجيل حساب جديد، وعبر بيانات هذا الحساب يتم تحويل العميل علي جميع المعلومات الخاصة بالقرض الذي حصل عليه وتوضيح بيانات تاريخ الحصول علي القرض، والأقساط التي تم دفعها، والأقساط المتبقية للدفع وفق كل قرض لكل شخص علي حده.

الاستعلام عن أقساط قروض بنك التسليف عبر الأرقام المحددة لبنك التسليف الاجتماعي