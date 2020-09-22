نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة وزير الحج والعمره يعلن عوده رحلات العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير الحج والعمره عوده رحلات العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا تدريجياً، وفقا إلى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة وصحة المعتمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أوضح الدكتور”محمد صلاح بنتن” وزير الحج والعمره أن تم التنسيق مع المؤسسات والشركات الخاصة الذي يتجاوز عددهم 30 شركة محلية وعالمية للتعامل مع الوافدين والمقيمين الراغبين فى أداء مناسك العمره من خلال توافر بعض التقنيات الحديثة.

وزير الحج والعمره يعلن عوده المعتمرين عبر تطبيق اعتمرنا

أوضح الدكتور محمد صلاح بنتن أن وزارة الحج والعمره قامت مؤخراً بوضع العديد من المعايير والضوابط الواجب اتباعها إلى الراغبين فى حجز رحلات العمرة والزيارة من مختلف الدول، كما أشار أن تلك الضوابط تتمثل فى الحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا من خلال عدة خطوات بسيطة والتنسيق مع المؤسسات والشركات فى تقديم الخدمات والتسهيلات التي توفر حماية المعتمرين ، وجاء ذلك عقب الكلمة التي أجراها وزير الحج والعمره عبر تقنية الفيديو بعنوان التحول المؤسسي بشركات الحج والعمره وتقديم الخدمات للمعتمرين، وجاء فى هذا اللقاء الإعلان عن عودة العمره والزيارة من جديد بشكل تدريجي من خلال تفعيل الحلول التقنية الحديثة.

Advertisements

تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات العمرة والزيارة

كشف وزير الحج والعمره عن خطوات حجز رحلات العمرة والزيارة عبر تطبيق اعتمرنا والتي جاءت كالتالي:

أولا تحميل تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.

ثانياً بعد فتح التطبيق التوجه إلى حجز التوقيت المناسب لأداء مناسك الحج.

وأكد وزير الحج والعمره على دور الشركات والمؤسسات فى المساهمة والمساعدة فى اتخاذ قرار عودة العمره والزيارة بشكل تدريجي من جديد، مؤكداً على الدور الحقيقى المبذول والذي سيساهم فى استقبال زوار بيوت الرحمن والذي قد يتجاوز 30 مليون شخص حول العالم مع حلول عام 2030م.