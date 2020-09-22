نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 90 وإطلاق مُبادرة نَنشد للوطن من الهيئة العامة للترفيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي 90 ؛ هذا العام يُقام تَحت شعار (همة تَحت القمة)، حيث تَعيش المملكة العربية السعودية أجواء تَحضير فعاليات والذي تَقرر الاحتفال به يوم 23 سبتمبر 2020، لأنه يَوم تَحول كبير للمملكة حيث تغيرت من مملكة الحجاز لما عليه الآن وأصبحت المملكة العربية السعودية، بَعد تَصديق المرسوم الملكي من قَبل الملك عبد العزيز رقم 2716 في 17 جمادى الأولى 1351هـ، وفي كل عام تَحتفل به المملكة ولكن هذا العام السعودية سَتحظى بأكبر عرض جوي.

اليوم الوطني السعودي 90

قد أعلن رئيس مَجلس إدارة الهيئة العامة للتَرفيه تركي آل الشيخ، أنه سَيتم الاحتفال ب اليوم الوطني السعودي الـ 90 لهذا العام تَحت شعار (همة تَحت القمة)، والذي سَيُشارك فيه ما يَزيد عن 60 طائرة عسكرية ومَدنية، ويُعتبر هذا هو أكبر عرض جوي.

بالإضافة إلى أنه سَيتم عرض حفل سَيتم إذاعته على شاشة القناة السعودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وسَيضم مجموعة من الاحتفالات مثل عروض الألعاب النارية، واللوحات الإبداعية من قَبل المٌشاركين للاحتفال بذكرى هذا اليوم.

مُبادرة نَنشد للوطن

وفي إطار الاحتفال تم إطلاق مُبادرة #ننشد للوطن من قَبل الهيئة العامة للتَرفيه، حتى يَستطيع المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، المُشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودية.

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عن طريق تَسجيل فيديو شخصي، وهو يَتفاعلون بغناء النشيد الوطني، بالإضافة إلى أنه سَيتم الاختيار منها وإنتاج عمل فَني شامل يُوضح مَدى أهمية الروح الواحدة، والمٌشاركة الوطنية للاحتفال بهذا اليوم العظيم.

والجدير بالذكر أنه سَيَتم إقامة مَجموعة من الحفلات الفنية في الفترة ما بين 22-26 سبتمبر الحالي، والذي سَيَتم إقامته في مدينة جَدة، والدمام، والرياض، والذي سَيقوم بإحيائه عدد من الفنانين في السعودية والعالم العربي.

مَنصة عيشها لليوم السعودي الـ 90

لَقد أعلنت الهيئة العامة للتَرفيه عن رابط يُمكن للجهات التي تَرغب في الانضمام لتَنظيم الحفل السنوي، وأخذ تَصريح بالمنصة عبر البوابة من خلال الضغط على رابط اليوم الوطني السعودي، والذي يُمكن للمواطنين تَحميل بَعض من نَماذج تَطبيقات هوية اليوم السعودية.

أو السماع للأغاني الخاصة بموسم اليوم الوطني السعودي عبر (اسمعها و عيشها) بالإضافة إلى أنه تَم الإعلان عن مَنصة عيشها، والتي تَضم كل تَفاصيل الفعاليات والاحتفالات التي سَتُقام في هذا اليوم، ويُمكن الدخول مٌباشرة على المنصة عبر رابط منصة عيشها.

والتي تٌساعد المواطنين بالمملكة في البحث عن الأنشطة التَرفيهية والتي تَشمل على حفلات كبار الفنانين، والألعاب النارية، وعرض همة الـ 90 الجوي الضخم، والتَعبير عن الإعجاب عن الأنشطة التي تنال على إعجابهم، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الأنشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.