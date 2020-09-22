وزير التعليم السعودي يعلن دراسة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي

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عمر شويل - جدة أعلن وزير التعليم السعودي عن موعد بدء دراسة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي حيث أوضح الدكتور حمد آل شيخ فى اللقاء الذي أجراه على قناة الإخبارية اليوم حول آلية دراسة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي والذى أكد عليه الوزير بالتأكيد على دراسة اللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد للصف الأول الإبتدائي، على جانب آخر أوضح حمد آل شيخ أن دارسة التعليم عن بعد كان مخطط له بداية من عام 2021م قبل ظهور ازمة فيروس كورونا المستجد، ولكن مع ظهور هذا الوباء.

دراسة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي

أوضح الدكتور حمد آل شيخ دارسة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي يعد تأسيس جيد لأبنائنا الطلاب والطالبات في المستقل ويساعدهم في الحصول على فرص عمل جديدة، وعلى سياق منفصل أوضحت الوزارة أن منصة مدرستي التي تم إنشاء من الشباب فى المملكة الأمر الذي عجل بسرعة تفعيل عملية التعليم عن بعد، وفور إنطلاق فعاليات التعليم عن بعد قامت الوزارة بدراسة الأرقام وكان الأمر مبشر للغاية، حيث أوضحت الوزارة ارقام منصة مدرستي القياسية، تدل على نجاح منظومة التعليم الجديدة التعليم عن بعد، فيما أوضحت الوزارة موخرا عن توقف العمل فى منصة مدرستي خلال الإحتفال باليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

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عودة الدراسة إلى المدارس

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر لقاءه على قناة الإخبارية السعودية، حول إمكانية عودة الدراسة من جديد إلى المدارس حيث أعرب معالى الوزير أن عودة الدراسة إلى المدارس من جديد تلزم بعد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها من أجل ضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وقادة المدارس والعاملين بالمنظومة التعليمية.

فيما أوضحت وزارة التعليم السعودية عن بدء الأسبوع الجديد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

آلية تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي

أوضحت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن آلية تطبيق تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي، حيث أكدت على تدريس المستوي الأول للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، على أن يتم التدريج فى مستويات اللغة الإنجليزية على الصفوف الدراسية، مما قد يساهم في التصدي إلى المعوقات التي تواجه أبنائنا وبناتنا الطلبة فى المرحلة المتوسطة والثانوية.