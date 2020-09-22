نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي بنك الجزيرة حد تمويلي عالي بدون كفيل ولكل الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التمويل الشخصي من بنك الجزيرة هو واحد من الحلول المصرفية المبتكرة التي يقدمها البنك، حيث يلبي كافة الاحتياجات الاستهلاكية والمصاريف العائلية بإجراءات سريعة وبسيطة من خلال توفير سيولة نقدية وحد تمويلي عالي للعملاء.

ومصرف الجزيرة هو شركة مساهمة سعودية تأسست في منتصف العقد السابع من القرن الماضي، ويوفر المصرف باقة متنوعة من الخدمات عالية المستوى تتسم بالدقة والمرونة والخصوصية وتحقق كل متطلبات واحتياجات العملاء، بالإضافة إلى تقديم المشورة المصرفية لعملائها، ويوفر البنك مجموعة متنوعة من منتجات التمويل الشخصي والعقاري والاستثمار والتحويل النقدي، ويستخدم التقنية الحديثة من خلال خدمات مثل الجزيرة أون لاين والجزيرة سمارت والجزيرة فون والجزيرة واتش وصراف الجزيرة.

برنامج التمويل الشخصي من بنك الجزيرة

مميزات قرض بنك الجزيرة

التمويل الشخصي من بنك الجزيرة هو منتج تمويلي إسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

هو منتج تمويلي إسلامي يتوافق مع الشريعة الإسلامية. يتيح هذا المنتج للعميل إمكانية تحويل المديونية وتمويل المتقاعدين والعاملين بكافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مع إعفاء العميل عن سداد باقي الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

يوفر البنك حد تمويلي عالي يصل إلى مليوني ريال سعودي.

الرسوم الإدارية

يقوم العميل بدفع رسوم إدارية تبلغ 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال سعودي بحد أقصى، بالاضافة إلى 250 ريال سعودي ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح سنوي يبدأ من 3.83% شامل الرسوم الإدارية.

أمثلة على هامش الربح السنوي المتوقع

كمثال إذا طلب العميل مبلغ التمويل الشخصي من بنك الجزيرة 200 ألف ريال سعودي ومدة التمويل تصل الي 5 سنوات وكان يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية فان هامش الربح سيكون بنسبة 3.83% بقسط شهري 3625 ريال سعودي.

Advertisements

وإذا طلب العميل مبلغ تمويل 150 ألف ريال سعودي ومدة التمويل تصل إلى 3 سنوات، وكان يعمل بالقطاع العسكري أو الخاص فان هامش الربح سيكون بنسبة 4.28% بقسط شهري 4398 ريال سعودي.

وإذا طلب العميل مبلغ تمويل 90 ألف ريال سعودي ومدة التمويل تصل الي 5 سنوات، وكان العميل من المتقاعدين فان هامش الربح سيكون 4.89% بقسط شهري 1673 ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل بنك الجزيرة

التمويل الشخصي من بنك الجزيرة له عدة شروط يجب استيفاءها للحصول علي مبلغ التمويل وهي تتضمن الآتي:

شترط البنك تحويل الراتب الشهري للعميل علي ألا يقل هذا الراتب عن 5 ألاف ريال سعودي. يجب أن يكون العميل قد تم تثبيته في جهة عمله إذا كان موظفا بالقطاع العام. أن يكون قد قضي مدة 3 أشهر علي الأقل في خدمة عمله إذا كان موظفا بإحدى الشركات الغير حكومية. أن يكون قد قضي مدة 6 أشهر علي الأقل إذا كان موظفا بإحدى شركات القطاع الخاص. يجب أن يملك العميل سجل ائتماني جيد ولا يقل عمره عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ويمكن طلب التمويل الشخصي عبر ثلاثة طرق حيث يمكن تعبئة طلب التمويل الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر تمويل الجزيرة الشخصي ، أو يمكن طلب التمويل من خلال زيارة اقرب فرع للبنك أو الاتصال علي رقم 8002449999.