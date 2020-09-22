نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي البنك الأهلي التجاري أفضل برنامج تمويلي بدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري هو أفضل برنامج تمويلي قصير الأجل متوفر في البنوك التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويتميز بعدم وجود هوامش ربح للقرض إذا كانت مدته 6 اشهر، وهو متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بحد أدنى لمبلغ التمويل يصل إلى 5 ألاف ريال سعودي، وكذلك حد أدنى لراتب العميل يصل إلى 3 ألاف ريال سعودي.

والبنك الأهلي التجاري هو من اكبر البنوك العربية واكثرها عراقة، حيث تم تأسيسه منذ ما يقرب من سبعين عاما وتحول إلى شركة مساهمة في العقد الأخير من القرن الماضي، وبعدها بعامين دخل صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية مساهمة بأغلبية ملكية البنك.

Advertisements

ويهدف البنك الأهلي الي أن يكون الخيار الأول للموظفين والعملاء والخدمات الإلكترونية، وتحقيق الدخل والأرباح من خلال تطبيق استراتيجية متطورة للعمل، ويقدم حلولا تمويلية ومصرفية عديدة للأفراد والشركات والاستثمارات مثل برنامج التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري ، كما يقدم خدمات بنكية كثيرة منها الأهلي أون لاين والأهلي موبايل وجهاز الخدمة الذاتية وتحويل الأموال، وكذلك الخدمة الجديدة الغير موجودة في أي بنك آخر خدمة الأهلي توكن.

برنامج التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري “تمويل قصير الأجل”

مميزات قرض الأهلي الشخصي قصير الأجل

برنامج التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري هو احد القروض الإسلامية التي يوفرها البنك وتتناسب تماما مع أحكام الشريعة.

يتم إعفاء العميل وعائلته من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

يمكن الحصول فورا علي مبلغ التمويل من خلال عدة إجراءات بسيطة وغير معقدة سواء للمواطنين أو المقيمين.

يصل الحد الأدنى لمبلغ القرض إلى 5 ألاف ريال سعودي بينما يصل الحد الأقصى لمبلغ القرض إلى 1.5 مليون ريال سعودي.

يتم احتساب القرض بدون أي هامش ربح أو فوائد إذا كان لمدة ستة اشهر أو أقل، أما إذا كان القرض لمدة تراوح ما بين ستة اشهر إلى عام فسوف يتم احتساب هامش ربح منخفض جدا للقرض.

شروط الحصول على القرض

الشروط والمعايير اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري تختلف ما بين المواطنين والمقيمين كما يلي:

في حالة العميل السعودي

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام وألا يقل راتبه عن 3 ألاف ريال سعودي. أن يكون موظفا بإحدى الجهات المعتمدة لدي البنك سواء في القطاع العام أو الخاص. ألا تقل مدة خدمته بجهة عمله عن 30 يوم اذا كان موظف قطاع عام، و90 يوم إذا كان موظف بإحدى الشركات شبه الحكومية و12 شهر إذا كان موظف قطاع خاص.

في حالة المقيم

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عام ولا يقل عن 22 عام وألا يقل راتبه عن 4 ألاف ريال سعودي. نفس الشروط الخاصة بمدة الخدمة بجهة العمل بالتشابه مع الموظفين السعوديين في كل من القطاع العام والخاص والشركات شبه الحكومية.

ويطلب البنك رسوم إدارية بنسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5 ألاف ريال سعودي أيهما اقل , ويمكن التقديم علي القرض قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري من خلال تعبئة نموذج الطلب علي الموقع الرسمي للبنك.