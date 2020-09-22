نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي: "إننا نتطلع في اليوم العالمي للسلام أن تحل أزمة اليمن ويعود لمحيطه". وأضاف "بن سلمان:، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "إننا نتطلع إلى سلام شامل ودائم في اليمن عبر تنفيذ اتفاق الرياض". وتابع نائب وزير الدفاع السعودي: "ندعم جهود المبعوث الأممي لليمن لإنجاح مقترح "الإعلان المشترك".

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