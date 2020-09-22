الحب والوطن

بقلم | ناصر عبدالله العميرين

اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا وتتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة العظمى وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، وفي يوم 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بـ اليوم الوطني لتوحيد المملكة،

ولأنك الوطن الحبيب، والبلد الغالي نهديك أجمل عبارات حب الوطن، وأصدق الأحاسيس:

• نقشت حروف اسمك على صفحات التاريخ، ليبقى حكاية جميلة يرويها جيل بعد جيل.

• وطني عنوان الأمان، ورمز الوئام، ورسالة السلام.

• وطني جبل شامخ تعجز كل العواصف والرياح عن إخضاعه.

• مكانك في قلبي كبير… وعشقي لك عظيم… فكيف أحصر هذا الحب والعشق في كلمات، وأجسده في حروف!

• وطني حب لا يموت، وعطاء لا ينضب.

• وطني سندي، وملهمي، ومصدر قوتي، وعنوان سعادتي

• عندما يكون الوطن بخير، فجميع أبنائه بخير أيضًا

• تزيّنت باسمك الأشعار، وتجمّلت به الأنغام.

• الوطن هو الأمن والسّكينة والحرّيّة.

• وطني أرجو العذر إن خانتني حروفي وأرجوُ العفوَ، إن أنقصت قدراً، فما أنا إلّا عاشقاً حاول أن يتغنّى بِحُبِّ هذا الوطن.

• الوطن هو أجمل قصيدة شعر في ديوان الكَوَنِ.

• شكراً لك يا بلد العطاء والخير، مهما قلت في حقّك فإنّ لساني يَعجز عن الوصف.

• الوطن هو الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء