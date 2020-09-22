إيقاف 55 مكتباً هندسياً بمكة المكرمة وضبط 14 مخالفة

بلادي – الرياض :قررت أمانة العاصمة المقدسة إيقاف 55 مكتباً هندسياً، وذلك خلال 35 جولة رقابية، أسفرت كذلك عن ضبط 14 مخالفة بالمكاتب الهندسية بمكة المكرمة.

كما اعتمدت الأمانة 7 مكاتب هندسية جديدة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 21/ 7/ 1441هـ حتى 2/1/ 1442 هـ.

وأوضحت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء باقديم، أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة، للوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة.