“الأرصاد” تنبه لموجة غبار على الرياض ومكة والمدينة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

بلادي – الرياض :نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات ومناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل عددًا من محافظات منطقة مكة المكرمة، وهي جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، وخليص، ورابغ والأجزاء الساحلية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما نبّهت الأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، مبينة أن الحالة تستمر حتى الـ5 مساءً.

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في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية بمنطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والمهد، وينبع، تستمر حتى الساعة 7 مساء.

ونبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الرياض، وتشمل الحالة محافظات؛ الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، خصوصًا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.