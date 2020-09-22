الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على مغرد اتهمه بتدمير الهلال خلال فترة رئاسته

بلادي – الرياض :رد رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على أحد المغردين، اتهمه بأنه تسبب في تدمير الهلال خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة النادي.

وأكد الأمير عبدالرحمن أنه لا يرى أنه دمر الهلال، مبيناً أنه اجتهد وأصاب وأخطأ وحقق الفريق في عهده 7 بطولات، وقام ببناء منشآت من معسكر ومبانٍ وعيادة ونادٍ صحي وتحديث ملاعب جميعها تستخدم الآن.

وأضاف أنه في عهده تم التعاقد وتجديد عقود لاعبين يعدون من ركائز الفريق الآن، وهم (ياسر الشهراني، محمد البريك، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، عبدالله الحافظ، نواف العابد، محمد جحفلي)، مختتماً: “قصرت ربما.. لكن دمرت؟!!”.