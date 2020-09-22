شرطة حائل: إيقاف شخصين في شبهة جنائية إثر وفاة فتاة بالمنطقة

بلادي – الرياض :أعلنت شرطة حائل، اليوم، إيقاف مواطنين، بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.
وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة حائل، النقيب طارق النصار، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة بينت أن المواطنين بالعقد الثالث من العمر، وضُبطا يوم الأحد الماضي.
وأضاف أن الخبراء المختصين والطب الشرعي انتقلوا إلى المنزل، وبالكشف على الفتاة تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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