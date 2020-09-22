‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1185 حالة تعافي و 30 حالة وفاة

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4542 حالة .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 330798 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 1185 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 312684 حالة.
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