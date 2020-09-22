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حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد أرسل حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

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