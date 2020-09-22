نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إضافي بدون كفيل ورسوم إدارية 1% وتمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن تمويلات جديدة لتلبية رغباتهم، ويعد مصرف الإنماء من أبرز المصارف التي تقدم تمويلات بتسهيلات وفترة سداد طويلة، فهو معتمد من مؤسسة النقد العربي، ويقدم العديد من التمويلات للأفراد كتمويل سيارة، تمويل شخصي، تمويل تعليم، تمويل عقاري، والحصول على التمويل في أسرع وقت.

تمويل شخصي بنك الإنماء

الحصول على تمويل شخصي يجب أن يكون لديك حساب لدى المصرف، أثبات الدخل من العمل، تحويل الراتب، جهة عمل معتمدة، حتى تتمكن من الاستفادة بالتمويل في وقت سريع، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي، وفترة سداد تصل إلي 60 شهرا، وبدون كفيل كما أنه متاح للسعوديين والمقيمين، الرسوم الإدارية لا تتخطى 1% من قيمة القرض، والذي يصل حتى 2 مليون ريال.

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متطلبات الحصول على تمويل شخصي

تعبئة نموذج بيع الأسهم لدى المصرف.

احصل على الحد الشامل.

فتح حساب لدى شركة الإنماء.

التسجيل في مصرف الإنماء

لتحصل على تمويل شخصي بقيمة 2 مليون ريال يجب أن تتقدم بطلب التسجيل في المصرف والحصول على حساب في مصرف الإنماء للاستثمار، عن طريق الدخول عبر رابط التسجيل في حساب الإنماء وأتباع الخطوات وملئ البيانات صحيحة وفي أسرع وقت ستحصل على حساب شخصي، يمكنك من خلاله الدخول على طلب تمويل شخصي من بنك الإنماء و كتابة كافة البيانات مع إحضار المستندات المطلوبة والحصول على الحد الشامل.

تمويل سيارة بنك الإنماء

يقدم أيضا البنك مميزات لحصل على قرض بقيمة 2 مليون ريال لتمويل سيارة بأطول فترة سداد وبدون كفيل في آن واحد، لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك الشخصية مع تخفيف العبء في تحقيق أحلامك، ويمكنك الحصول على تمويل السيارة التي ترغب في امتلاكها من المورد المعتمد لدى البنك، بتسهيلات وطرق سداد مريحة، ورسوم إدارية حد أقصى 5.000 ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل إضافي من بنك الإنماء

هذا ويوفر بنك الإنماء الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 33.33% من قيمة الراتب الخاص بك، وتحصل على التمويل الإضافي بعد انقضاء حوالي 12 شهرا من حصولك على التمويل الشخصي، متاح هذا التمويل للسعوديين فقط، وبدون كفيل، مع فترة سداد طويلة، رابط تمويل إضافي من بنك الإنماء مع رسوم إدارية 1%، ولكن يجب أن تحصل على تمويل شخصي وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة مع أتباع الشروط والخطوات اللازمة لتحصل على التمويل.

متطلبات الحصول على تمويل إضافي