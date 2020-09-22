نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السعودية اليوم، الثلاثاء، تسجيل 30 حالة وفاة و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي في المؤتمر الصحفي اليومي ان مجموع عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 4542 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 330798 حالة.

ونوه مساعد وزير الصحة السعودي إلى أن عدد المتعافين الجدد بلغ 1185 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 312684.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4،946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1،936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

