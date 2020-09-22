خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني من حكام الفجيرة وأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان بمناسبة اليوم الوطني

بلادي – الرياض :تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، برقيات تهنئة من حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي وحاكم أم القيوين الشيخ سعود المعلا وحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي وحاكم رأس الخيمة الشيخ سعود القاسمي وحاكم عجمان الشيخ حميد النعيمي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تهنئة من ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد الشرقي وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد المعلا وولي عهد الشارقة الشيخ سلطان القاسمي ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبد الله القاسمي وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد القاسمي وولي عهد عجمان الشيخ عمار النعيمي ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر النعيمي.

كما تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيات تهنئة مماثلة من حكام وأولياء عهود الفجيرة وأم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان.