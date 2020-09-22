متفوقة على طوكيو وروما.. الرياض خامسة أذكى عواصم مجموعة العشرين

بلادي – الرياض :حققت الرياض قفزة هائلة على مستوى مؤشر IMD للمدن الذكية للعام الجاري، وذلك بعد أن تقدمت 18 مركزًا.

وأصبحت الرياض خامس أذكى مدينة بين عواصم دول مجموعة العشرين، متجاوزة مدنا عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين.

ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على إدراك السكان لنطاق الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية ومدى تأثير ذلك، كما يأخذ في الاعتبار الآلية التي تعاملت بها الحكومات والمدن مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى مدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال البعد الإنساني.

ويصدر المؤشر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو أحد أرقى معاهد إدارة الأعمال على مستوى العالم، كما يُعد مرجعًا مهمًا للتنافسية بين الدول وأيضًا لدى صناع القرار بالعالم.