نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان يسعى إلى تحقيق مستهدفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل المشرف العام على صندوق التنمية العقارية على أن صندوق التنمية العقارية قدم حوالي 291 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تملك مسكنها عبر برنامج القرض العقاري المدعُوم من بداية برنامج تحّول الصندوق من حوالي 3 سنوات تقريباً ابتداءً من شهر يونيو الماضي 2017م حتى شهر مايو الماضي 2020م، ولذلك تم الإعلان عن الهدف الموحد على أن يتم تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70٪ بحلول 2030 م، وهذا بناءاً على مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة حتى 2030 م.

بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية أعلنت على أن نمو عقود تمويل عقاري للأفراد ابتداءً من شهر يناير حتى نهاية شهر أبريل 2020 م، وتم الإعلان عن النسب المحددة، على أن قد تكون بنسبة 95٪ مسجله 86.345 عقداََ بقيمة قاربت 40 مليار ريال سعودي مقارنة بحوالي 45.860 عقداََ خلال عام 2019 م ولذلك أكد على ثقة وقناعة المستفيدين والمستفيدات من برنامج القرض المدعوم، وعلى أن تصل الأرباح تصل إلى نسبة 100٪ وتم الايضاح على أن استمرارية المواطنين السعوديين من الخيارات التمويلية التي تم التقديم من خلال برنامج القرض المدعوم.

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ومن الجدير بالذكر أن النمو الصاعدي لعقود التمويل العقارية في ال3 أعوام الأخيرة مؤشراََ إيجابياََ، لكي يتم اكتمال الحلول التمويلية والسكينة، وتنوعها أيضا، ولذلك تم الإعلان عن بساطة وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشيداََ بالدعم الذي يحظى به الصندوق العقاري من خلال مجلس إدارته.

وأكد وزير الإسكان على أن الحقيل الذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030 م ولذلك تم رفع نسبة تملك الأسر بالمملكة العربية السعودية قد وصلت إلى 60٪ حتى نهاية عام 2020 م، و 70٪ بحلول عام 2030 م.

وتم الإيضاح على أن التزام الصندوق بإيداع الدعم شهرياً لمستفيدي برنامج “سكني” من قبل وزير الإسكان أو الصندوق العقاري، ومن الممكن أن صندوق التنمية العقارية تم الإعلان على الإنهاء الكامل لقوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية نحو 90 ألف مواطن سعودي، ممن يمثلون آخر دفعة عام 2020 م، وأنها قد تتجاوز أكبر التحديات التي واجهته خلال 4 عقود.