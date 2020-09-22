نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كلفة أجل يصل إلى مليون ريال وشروط الحصول على تمويل إضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك سامبا العديد من التمويلات كالتمويل العقاري والتمويل الشخصي، من أهدافه سرعة حصول المواطن السعودي والمقيم أيضا على التمويل المستحق بهدف شراء سيارة، شراء منزل، الزواج، دفع رسوم التعليم، أو شراء السلع عالية الثمن والتي تريد امتلاكها، فمصرف سامبا وفر لك الكثير من المزايا والحلول لتحصل على ما تريد ولكن بشروط ومستندات معلن عنها من قبل البنك، حتى تستحق هذا التمويل. تمويل شخصي للسعوديين يصل إلي مليون ونصف ريال فترة سداد تصل إلي 60 شهرا بسهولة ويسر.

تمويل يصل إلى 1.500.000 مليون ريال.

بمعدل ربح ثابت.

تأمين تكافلي مجاني.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

تحصل على بطاقة ائتمانية للبنك طول فترة التمويل. شروط الحصول على التمويل العمل في قطاع حكومي: سعودي الجنسية، العمر لا يقل عن 18 عاماً، الدخل الشهري 2500 ريال، يشترط الخدمة شهر بالعمل فما فوق.

العمل في قطاع خاص: سعودي الجنسية، العمر لا يقل عن 11 عاماً، الدخل الشهري لا يقل عن 3500 ريال، الخدمة بالعمل ل 3 شهور فما فوقها. طريقة الحصول على التمويل الشخصي المستندات المطلوبة تعبئة الطلب الشخصي للتمويل.

البطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ الالتحاق بالعمل.

الدخل الشهري.

تعريف من جهة العمل.

خطاب من جهة العمل يفيد بتحويل الراتب. شروط الحصول على تمويل إضافي شخصي سداد 20 % من التمويل الشخصي.

تعبئة نموذج طلب التمويل الإضافي على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

الاتصال على الرقم المجاني. مميزات التمويل الإضافي تمويل يصل إلى الحد الأقصى.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرا.

تسقط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الدائم بتقرير طبي.

موافقة فورية على طلب التمويل الإضافي. تمويل شخصي بدون كلفة أجل تمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

بدون كلفة أجل.

فترة سداد 9 أشهر.

متاح للسعوديين والمقيمين في العمل الحكومي والخاص.

تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الدائم تسقط جميع الأقساط المتبقية.

بعد سداد 20 % يمكنك الحصول على تمويل إضافي. شروط الحصول على تمويل بدون كلفة أجل السن لا يقل عن 18 عاماً.

الدخل الشهري 5000 ريال سعودي.

الخدمة بجهة العمر شهر فما فوقه.

متاح للسعوديين والمقيمين. المستندات والأوراق المطلوبة

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