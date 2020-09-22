نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدات الهيئة العامة للترفيه في الممكلة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 90 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 90 تستعد الهيئة العامة للترفيه لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها في اليوم الوطني و منها أكبر عرض جوى لليوم الوطني، وعبر موقعها الإلكتروني أشارت الهيئة العامة للترفيه بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة،وتحت شعار (همة حتى القمة)، تستعد الهيئة العامة للترفيه بإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 90 في مناطق مختلفة من المملكة، وكما أشارت أن هذه الاحتفالات من كل عام لليوم الوطني السعودي تعبر عن قيم التلاحم و الولاء للشعب السعودي،وهذه الاحتفالات كما أوضحنا تضم عروضاً جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60طائرة عسكرية وأخرى مدنية، في أكبر عرض جوى على الإطلاق، وكما أشارت بأن موعد مشاهدة هذه العروض هو الرابعة عصراً على شاشة القناة السعودية.

إطلاق مبادرة إحتفالية تحت مسمى ننشد للوطن:

قامت الهيئة العامة للترفيه إطلاق مبادرة إحتفالية تحت مسمى ننشد للوطن، ومن خلالها يشارك الجمهور فديو شخصي لهم وهم ينشدون للوطن، وذلك من خلال هشتاج (#ننشد_للوطن)، لإختيار وإنتاج عمل فني شامل يعبر عن روح المشاركة الوطنية.

احتفالات اليوم الوطني السعودي ال 90 تحت شعار همة حتى القمة:

تنطلق فعاليات الإحتفال في 23 من سبتمبر 2020 تحت شعار( همة حتى القمة)،و تشمل هذه الإحتفالات أعلام الزينة و الإضاءة و إطلاق المسابقات و عروض الفروسية والفنون التشكيلية و الألعاب النارية و المهرجانات و العروض العالمية، وكما تحتفل السفارات السعودية في الخارج في كل عواصم العالم باليوم الوطني السعودي.

مواعيد إجازة اليوم الوطني السعودي ال 90:

إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020، وكما أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية للقطاعين العام والخاص، وهم ثلاث أيام للقطاع العام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، بينما القطاع الخاص سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2020 فقط، وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء الموافق 23 من سبتمبر 2020 والعودة إلى المدرسة يوم السبت .