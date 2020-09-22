نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض المتقاعدين بأقل راتب تقاعدي وأفضل فترة سداد من بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين في المملكة العربية السعودية هي أحد القروض الشخصية التي يبحث عنها فئة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يصلون الي سن المعاش ويرغبون في تنفيذ مشروعات شخصية لهم أو تنفيذ أمور شخصية يرغب بها كل متقاعد، ويهتم أصحاب المعاشات بالتمويلات الشخصية علي أن تكون هذه التمويلات وفق سيولة نقدية متميزة ووفق شروط سداد تناسب الجميع، وهو ما يوفره بنك سامبا لجميع العملاء المتقاعدين داخل المملكة، حيث يوفر بنك سامبا قروض للمتقاعدين يصل مبلغها الي 500 ألف ريال سعودي، مع توفير معدل ربح ثابت خلال فترة التمويل وذلك لجميع مبالغ القروض التي يتم صرفها.

أحكام قروض المتقاعدين من بنك سامبا السعودي

الحد الأقصى لقروض المتقاعدين من بنك سامبا هو 500 ألف ريال.

فترة سداد خاصة لقروض المتقاعدين تصل الي 5 سنوات لا غير.

قروض المتقاعدين يتم صرفها وفق الأحكام الشرعية.

الحصول علي الموافقة الفورية لكل متقاعد قام بتقديم طلب القرض.

توفير اختيار التمويل التكميلي عند سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

إمكانية شراء المديونية الخاصة بكل عميل.

شروط صرف قروض المتقاعدين من بنك سامبا

ألا يقل العمر عن 40 عام لكل متقاعد يرغب في الحصول علي قرض.

راتب لا يقل عن 2000 ريال شهرياً حتي يتم قبول طلب القرض.

تحويل الراتب التقاعدي الي بنك سامبا.

اشتراك المتقاعد بأحد المؤسسات التالية: المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

نموذج التقديم الإلكتروني علي قروض المتقاعدين من بنك سامبا

قروض المتقاعدين من بنك سامبا يمكن الحصول والتقديم عليها من خلال ملي نموذج تمويل إلكتروني لبنك سامبا التالي: نموذج التقديم.