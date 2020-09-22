“نيوم” تحتفل باليوم الوطني في البدع وضباء بمشاركة أبناء المجتمع المحلي

بلادي – الرياض :أعلنت شركة نيوم اليوم عن مبادرتها للاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 مع أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم، وذلك من خلال فعالية احتفالية ترفيهية ثقافية وتراثية وفنية على مدار يومين متتاليين في 23 و24 سبتمبر في كلٍّ من مدينتَي البدع وضباء.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من مبادرات ومساهمات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي.

وتمتد الفعالية بين الساعة 5:30 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً في كلٍّ من البدع وضباء، بجميع المحتفلين من أبناء وبنات وأسر المجتمع المحلي في منطقة نيوم.

وتدعو شركة نيوم جميع المحتفلين إلى المشاركة الكثيفة في النشاطات الاحتفالية وحضور العروض المختلفة والتقاط الصور التذكارية لتوثيق أروع لحظات الاحتفال.

وتستضيف منطقة الكورنيش الشمالي في مدينة ضباء، فعالية نيوم الاحتفالية يوم 24 سبتمبر الجاري. ولحضور الحفل في البدع يجب التسجيل المسبق للحصول على تذكرة مجانية إلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://www.eventbrite.com/e/122053809229

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وتتضمن الفعالية عروضاً للرقصات الشعبية السعودية مثل العرضة النجدية والدحة والمجرور والسامري والزامل وغيرها، إلى جانب عروض الصقارين والمهن والحرف التراثية السعودية، والأكلات الشعبية من مختلف مناطق المملكة.

كما تستعرض الفعاليات تاريخ الدولة السعودية وملوكها، إلى جانب الإنجازات الهائلة التي تحققت في مجالات التعليم والصحة والإدارة الحكومية والاقتصاد والأمن والأمان والتنمية؛ حيث يشكل تطوير نيوم واحداً من أحدث إنجازات التنمية السعودية الشاملة في مناطق شمالي غرب المملكة.

ويشتمل الحفل على ركن للفنون بإشراف من شركة نسما ممثلة في نسما للفنون لتقديم عروض حية في الرسم على الجدران والرسم بصورة عامة، يشارك فيها العديد من الفنانين والرسامين من المنطقة وباقي المملكة، كما سيكون هناك العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على المساهمة الفعالة في الاحتفال.

كما تتضمن الفعاليات ركنًا لمحبي الألعاب؛ حيث سيكون هناك مكان لألعاب الواقع الافتراضي، إضافة إلى نشاطات أخرى.