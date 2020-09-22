إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الهلال.. والفريق مهدد بالانسحاب من دوري الأبطال

بلادي – الرياض :أعلن نادي الهلال إصابة متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم ناصر الدوسري بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أخصائيي العلاج.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” مساء اليوم قال فيها :” أوضحت الفحوص إصابة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم “ناصر الدوسري” بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أخصائيي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

بهذه الوضعية الصعبة بات الهلال يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في احتمال استبعاده من المشاركة في دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، الذي ضمن التأهل له بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، وذلك بسبب كثرة الحالات الإيجابية للاعبيه بعد فحوصات فيروس كورونا، التي أجرتها اللجنة الطبية للبطولة.

حيث يجب توفر 13 لاعباً في قائمة الهلال، في مباراتيه القادمة ضمن الجولة الأخيرة من دوري المجموعات التي سيواجه فيها فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي والمقررة غداً الأربعاء.

حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أنه في حال لم يلعب الهلال مواجهة الغد أمام شباب الأهلي الإماراتي بسبب عدم اكتمال 13 لاعباً، سيعتبر منسحباً من بطولة دوري ابطال آسيا وبالتالي ستلغى جميع نتائجه.

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ويدرس الاتحاد الآسيوي في حال عدم قدرة الفريق على تأمين مشاركة 13 لاعبا في مباراة شباب الأهلي دبي غدا، فقد يتم الاكتفاء باعتبار الهلال منسحبا دون حرمانه من التأهل، وهو القرار الذي يتم دراسته حالياً ولم يتم اعتماده بعد.

ومن المنتظر أن تظهر نتائج المسحة الثانية لبعثة الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من المقرر أن تحدد مصير مشاركته في البطولة، التي يأمل للحفاظ على لقبها.

وكان الهلال قد تلقى أخباراً سارة بعد خروج عدد من لاعبيه من الحجر الصحي، بعد ظهور المسحة سلبية، لمرتين على التوالي للاعبيه حمد العبدان ومحمد الواكد.

وفي ذات السياق يؤدي فريق الهلال تدريباته مساء اليوم بدون حضور مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو، والثنائي عبدالله المعيوف، هتان باهبري؛ نظراً لعدم تمكّنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصهم الطبية، والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.