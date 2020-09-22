هل تؤثر دراسة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي على الهوية الثقافية للطفل؟ متخصص يجيب

بلادي – الرياض :أكد وكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، الدكتور بندر آل حمدان، أن تعلم الطفل عددا من اللغات في سن مبكرة لن يؤثر على قدراته التعلمية للغة الأم.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن تقديم اللغة الثانية بنسق يتناسب مع قدرات الطفل بالتوازي مع لغته الأم لا يؤثر على الهوية الثقافية للطفل.

وأبان أنه في سن الثالثة تكتمل التراكيب اللغوية لدى الطفل في لغته الأم، ثم يبدأ في سن الرابعة اكتساب الحصيلة اللغوية والمفردات المختلفة، مشيرًا إلى أن تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي لا يؤثر على التحصيل اللغوي في العربية.

يُذكر أن وزير التعليم حمد آل الشيخ كان قد أعلن بدء اعتماد اللغة الإنجليزية مادة دراسية للصف الأول الابتدائي، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.