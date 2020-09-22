نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول الإنماء | قم بالتسجيل في البورصة بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تداول الإنماء أحد أفضل الخدمات التي يقدمها بنك الإنماء لكثير من عملائه من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، حيث أصبح القيام بالتسجيل في البورصة يتم من خلال خطوات بسيطة وسهلة، وفي الوقت الراهن يتوقف نجاح الاستثمار على توافر عده عوامل ومقومات أساسية كالإدارة المتميزة والخبرة في مجال الاستثمار ووجود بنية تواصل حديثة بالإضافة إلى الإطلاع المستمر لكل ما هو جديد من أخبار وقرارات تكاد تؤثر على الأسواق المالية وعلى وجه الخصوص الأسواق الناشئة منها، ويتميز تداول الإنماء بخبرته الواسعة في توفير جميع هذه العوامل و المقومات وذلك لإدارة جميع الاستثمارات الخاصة و العمومية بتقنية شديدة وذلك وفق للضوابط والأحكام الشرعية.

تداول الإنماء

يعد لتداول الإنماء العديد من المميزات التي تساعد علي جذب أكبر عدد من العملاء حيث يوفر الإنماء للاستثمار طفرة شاملة ومطورة من القنوات ووسائل الاتصال الحديثة والمختلفة وذلك لتلبية جميع رغبات واحتياجات العملاء، ومن أهم المميزات:

وجود منصة إلكترونية حديثة ومطوره تسمح بتداول الأسهم الخليجية والدولية.

إمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان في العالم وبالإضافة أيضًا إلى سهولة الاستخدام.

يمكن للعميل فتح الحساب بعملة السوق الذي يرغب بالتداول فيه.

يوفر البنك خاصية تقييم المحفظة بجميع العملات المتداولة بناءً على حالة السوق الفورية.

يوفر للعميل خدمة معرفة الأسعار المباشرة لجميع الأسواق المحلية والعالمية

يوفر الإنماء للاستثمار خدمة التداول عبر الهاتف حيث يضم فريق من الوسطاء المؤهلين ومطلعين على أحدث ما توصلت له التقنيات الحديثة في عالم الاتصال وذلك لتنفيذ جميع متطلبات العملاء.

يتمتع البنك بخدمة إرسال الإشعارات والتنبيهات للعملاء للإطلاع على كل ما هو جديد لحظة بلحظة على قوائم تطور الأسعار.

شروط التسجيل في تداول الإنماء

يجب توافر بعض الشروط للعميل المتقدم للتسجيل في خدمة تداول الإنماء الاستثماري المقدمة من المصرف، فلذلك يجب معرفة الشروط التالية:

يشترط أن لا يقل سن العميل المتقدم عن 18 عام.

يشترط حصول العميل علي رقم هوية وطنية صالحة أو رقم الإقامة.

ضرورة وجود عنوان وطني خاص للعميل.

وجود حساب جاري في بنك الإنماء.

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى معرف لن يستطيعوا فتح الحساب أو تسجيل الدخول إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالمصرف بل يتم ذلك من خلال زيارة البنك مباشرةً.

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طريقة التسجيل في تداول الإنماء

وبعد أن تعرفنا على شروط التسجيل في تداول الإنماء نأتي لخطوة تسجيل الدخول لصفحة التداول التابعة لمصرف الإنماء، فلذلك يجب على المتقدم إتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الإنماء والاستثمار.

ثم قم بالضغط على “تداول الإنماء” الموجودة أعلى يسار واجهه المستخدم.

يجب أختيار تسجيل الدخول كمستخدم جديد.

بعد ذلك تظهر أيقونه تحتوي على سياسة الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة للعميل، فلذلك يجب على المتقدم قرأتها بعناية، ثم اضغط على “الموافق على سياسة الشروط”.

بعد ذلك يجب على العميل تحديد نوع الحساب الراغب في إنشاءه سواء كان شخصي أو شركة

بعد ذلك يظهر مربع البيانات الخاص بالمتقدم، فيجب كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الحساب ببنك الإنماء، ورقم الجوال.

ثم بعد الانتهاء من ملئ البيانات السابقة يجب الضغط على “التالي”.

يتم استلام رسالة نصية بها كود التفعيل على رقم الجوال الشخصي لتأكيد طريقة التسجيل في تداول الإنماء.

قم بكتابة الرمز المستلم في خانة “كود التفعيل”.

ثم قم بربط الحساب الخاص لديك بالمحفظة الاستثمارية ببنك الإنماء.

وفور الانتهاء من ذلك ، سوف تظهر لك رسالة على الجوال لتأكيد عملية تفعيل خدمة التداول بنجاح.

وفي النهاية بعد أن تم التسجيل بنجاح، يمكن للعميل زيارة صفحة الدخول الخاصة بالبنك وتسجيل الدخول.

تطبيق الإنماء

بناءً على رغبة المصرف في تقديم كل ماهو جديد ومطور للعملاء ،قام البنك بإصدار تطبيق تداول الإنماء وذلك للتحكم بإدارة محفظتك وإدخال أوامر البيع والشراء الآلي بكل سهولة في أي موقع ومن أي مكان من خلال التطبيق، حيث يمكن من خلال التطبيق المعرفة والمعاينة لحظة بلحظة لأخبار التداول، ويمكن تحميل التطبيق من خلال إتباع الخطوات التالية:

يمكن للعملاء المستخدمين لنظام الأندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

يمكن للعملاء المستخدمين لنظام الأيفون تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

فتح محفظة استثمارية بمصرف الإنماء

أصبح لأي عميل الآن أن ينشئ محفظته الاستثمارية بناءً على رغبته الخاصة وتوقعاته الاستثمارية المستقبلية والفوائد المتوقعة ومقدار تقبله للمخاطرة، حيث يسعى البنك في تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية وذلك بأقل التكاليف وأعلى مستويات الخدمة، ويمكن فتح محفظة استثمارية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة الموقع الإلكتروني لمصرف الإنماء للاستثمار

ثم اختيار أيقونة فتح حساب استثماري الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

يجب قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها بالضغط على “نعم”.

بعد ذلك يجب ملئ البيانات الشخصية المطلوبة وهي (رقم الهوية الوطنية أو الإقامة – رقم الحساب – رقم بطاقة الصراف – الرقم السري لبطاقة الصراف).

بعد الانتهاء من إتمام كتابة البيانات بعناية يجب الضغط على “التالي”.

بعد إدخال البيانات سيتم مراجعتها إلكترونياً و سيتم التحقق من صحة البيانات المسجلة من خلال إرسال رمز تأكيدي لرسالة نصية لرقم الجوال المسجل لدى مصرف الإنماء.

بعد التحقق من إدخال الرقم السري المرسل عبر الرسالة النصية للهاتف الشخصي سيتم التوجه إلى صفحة البيانات الخاصة بالعميل لدي المصرف.

وفي النهاية سيقوم المصرف بإنشاء الحساب الاستثماري وإرسال المعلومات اللازمة للعميل وذلك لتسجيل كمستخدم جديد على تداول الإنماء.

وفي النهاية نكون قد قدمنا في هذه المقالة المعلومات اللازمة للتعرف على الشروط والأحكام المتعلقة بتداول الإنماء وطريقة التسجيل في الخدمة بالبنك، بالإضافة إلى معرفة خطوات فتح محفظة استثمارية بالبنك، وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قدمنا القدر الكافي من المعلومات المتعلقة بتداول الإنماء.