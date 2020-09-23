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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حل الواجب منصة مدرستي وطريقة تعديل الواجب في المنصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة حل الواجب منصة مدرستي يتم من خلال بضعة خطوات بدءًا من تسجيل الدخول في الحساب الخاص بالطالب على المنصة حتى إرساله للمعلم، فبعد أن تقرر تطبيق نظام التعلم عن بُعد، وأن تتم العملية التعليمية من خلال منصة مدرستي الإلكترونية، أصبح الطلاب يتلقون الدروس التعليمية في كافة المواد الدراسية المُقدمة من قِبل المعلمين على المنصة، ويرفق على المنصة أيضًا الواجبات، والتي لها مدة محددة لحلها وإرسالها للمعلم حتى يتم تصحيحها، بالإضافة إلى إمكانية تعديل الواجب قبل إرساله بصفة نهائية للمعلم، وكل ذلك من خلال خطوات بسيطة.
خطوات حل الواجب منصة مدرستي
تابعوا معنا الخطوات التالية خطوة بخطوة للتمكن من حل الواجب في منصة مدرستي التعليمية:
- الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي.
- تسجيل الدخول في المنصة، وذلك من خلال إدخال البيانات الخاصة بحساب الطالب من إسم المستخدم وكلمة المرور بعد الضغط على تسجيل الدخول، وإختيار حساب مايكروسوفت.
- إختيار أيقونة واجباتي، ومنها يتم إختيار واجب المادة الدراسية الذي يرغب الطالب في إجابته وإرساله إلى معلمه.
- النقر على حل الواجب، والبدء في حل، وبعد الإنتهاء من عملية الحل يجب الضغط على حفظ؛ حتى يتم إرسال إلى المعلم وتصحيحه.
خطوات تعديل الواجب بالمنصة التعليمية “مدرستي”
يُمكن تعديل الواجب في منصة مدرستي بشرط أن يتم ذلك قبل إرساله للمعلم وتصحيحه، والخطوات التالية توضح كيفية أداء ذلك بالتفصيل:
- الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية، وتسجيل دخول الطالب، من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- النقر على واجباتي التي تظهر بمجرد الولوج إلى حساب الطالب.
- إختيار المادة الدراسية المراد إجراء تعديلات في الواجب الخاص بها من قائمة الإختيارات، ومن ثم إختيار الواجب الذي سُيعدل فيه الطالب، مع مراعاة أن يتم التعديل قبل إرسال الواجب للمعلم.
- إجراء كافة التعديلات المراد تغييرها بحيث يكون الواجب في الصورة النهائية التي سيتم إرسالها للمعلم.
- النقر على عرض النتيجة، ومن ثم إرسال الواجب؛ حتى يتمكن المعلم من تصحيحه للطالب.
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