نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تهنئة اليوم الوطني السعودي للأهل والأصدقاء للاحتفال بذكرى التوحيد ال90 واحتفالات دبي على برج خليفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر صور تهنئة اليوم الوطني السعودي للأهل والأصدقاء للاحتفال بذكرى التوحيد ال90 حيث تحتفل اليوم المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الخاص بها، كما تحتفل معها بعض الدول العربية بهذا اليوم الهام ومن ضمن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة دبي وسوف نتحدث مع حضراتكم عن تفاصيل هذا الخبر في هذا المقال.

دبي تشارك السعودية في احتفالها باليوم الوطني السعودي على برج خليفة

تحتفل إمارة دبي باليوم الوطني السعودي الذي يوافق الأربعاء 23 من سبتمبر من خلال مجموعة من الاحتفالات والفعاليات، بالإضافة إلى اضاءة المعالم الشهيرة في دبي بألوان علم دولة السعودية، كما نظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالية مميزة لهذا اليوم من باب تكريم المواطنين السعوديين الذين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة دبي ودعم العلاقات الأخوية بين البلدين، كما دعت امارة أبوظبي كل المقيمين بها من الجنسيات المختلفة للمشاركة في هذه الاحتفالية الخاصة.

مراسم دبي في الاحتفال باليوم الوطني السعودي

قامت دائرة السياحة والتسويق التجارية بإمارة دبي بعمل مقطع فيديو يتناول الروابط الوثيقة بين مواطني الإمارات واشقائهم السعوديين، واستعرض هذا الفيديو لقطات رائعة تجمع بين العائلات والأصدقاء، كما أقامت دبي تجهيزات خاصة حتى تظهر معالم دبي الشهيرة اليوم 23 سبتمبر بألوان علم السعودية وعلى رأس هذه المعالم برج خليفه بواجهته التي تعد الوجهة الأطول عالميا، بالإضافة إلى استقبال برواز دبي وبرج العرب عروض خاصة للاحتفالات التي سوف تقام لهذه المناسبة الخاصة.

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صور تهنئة اليوم الوطني السعودي