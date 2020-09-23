نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات ورسوم تجديد الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الجوازات، وكذلك خدمة مدة الإقامة، حيث أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تهتم بهذه الخدمات التي تقدم للمواطنين المقيمين بالمملكة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وتقدم بوابة أبشر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين وذلك للتسهيل عليهم وتخليص الإجراءات دون الذهاب إلى مديرية الجوازات السعودية للاستعلام عن صلاحية الإقامة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وطريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي وتأشيرة الخروج والعودة، ورسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية، والعاملين بالمملكة والمرافقين، ورسوم تغيير المهنة، ويستطيع أي شخص الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق بوابة أبشر الجوازات.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الدخول على بوابة أبشر الجوازات خدمة الأفراد للاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الهوية، أو كلمة المرور، أو اسم المستخدم، أو الدخول على البوابة الرئيسية لموقع أبشر الجوازات وتسجيل مستخدم جديد. الخطوة الثانية القيام بإدخال الرمز المرئي، ثم الضغط على كلمة استعلام. سوف تظهر لنا نتيجة الاستعلام سواء كانت الإقامة منتهية أو سارية، ومدة سريانها، وموعد تجديدها.

تمديد مدة تأشيرة العودة للمواطنين السعوديين

أتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد تأشيرة العودة للمواطنين السعوديين الموجودين بالخارج بسبب الظروف التي يمر بها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتعطل عودتهم للمملكة بسبب هذه الظروف الاستثنائية، وحظر الطيران الذي طبقته المملكة السعودية وأغلب دول العالم.

مصاريف تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

قامت الجوازات بالمملكة السعودية بتحديد رسوم تجديد صلاحية الإقامة للعاملين المقيمين بالمملكة والمرافقين، ورسوم تغيير المهنة وهى كالآتي:-