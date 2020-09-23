نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغاني اليوم الوطني السعودي 90 أجمل أناشيد حب الوطن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي؛ يتبارى جميع أبناء الشعب داخل المملكة إلى تبادل أجمل كلمات التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الهامة جدًا في تاريخ المملكة، ويتم هنا أيضًا الاعتماد على عبارات التهنئة باليوم الوطني السعودي وعلى استخدام اغاني اليوم الوطني السعودي 90 – 1442 أيضًا وأجمل الأناشيد الوطنية للكبار والصغار، ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرض لكم كلمات أغاني اليوم الوطني.

اغاني اليوم الوطني السعودي راشد الماجد

بمناسبة اليوم الوطني رقم 90؛ قام الفنان راشد الماجد أحد أهم المطربين بمنطقة الشرق الأوسط بإطلاق أغنية وطنية جديدة تتناول الحديث عن مدى حب الوطن وتقديرا للمجهودات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، حيث حملت هذه الأغنية اسم (يا محمد)، وجاءت كلماتها على النحو التالي:

من مساري الليل — لاطراف النجوم ومن ضحوك الفجر — لين آخر مدار *** تبتسم لك يا محمد — كل يوم أرضك .. وتنبت صياهدها خضار *** وْتحت ظل الشمس — والوضع محسوم وفي السماء والأرض — أو فوق البحار *** نكتب أسمك بالذهب — فوق الغيوم ونكتب أسمك حب — وأمجادك شعار *** لانك الديم — وعمى عين الخصوم مرويٍ البيداء — ومروي كل دار *** عزنا يا عزنا — وقت اللزوم بالطناخة .. وأتخاذك للقرار *** قامت الدنيا معك — يومك تقوم وما رجعت الإ — بهيبة وإنتصار *** سر بنا — يا محمد — وعزك يدوم ومعك حنا — من مسار — الى مسار *** من عزومك — عِرفت كبار العزوم ومن بداية رؤيتك — يبدى النهار *** Advertisements يا بشاير خير — وعلومك علوم المطر يشبهك — وأحلامك كبار

اغاني اليوم الوطني السعودي فوق هام السحب

كما يُوجد بعض الأغاني الوطنية القديمة والتي لا تزال تحتل مكانة عظيمة جدًا في نفوس جميع أبناء الوطن السعودي على الرغم من ظهور العديد من القصائد والأغنيات والأناشيد الوطنية الحديثة، ومن أهمها هي أغنية (فوق هام السحاب) التي قد أنشدها الفنان محمد عبده، ويُذكر أن هذه الأنشودة قد لقيت الحب والإعجاب والترحيب من جلالة الملك وولي العهد، وجاءت كلمات فوق هام السحب على النحو التالي:

فوق هام السحب و ان كنتي ثرى فوق عالي الشهب يا اغلى ثرى مجدك لقدام و امجادك ورى وان حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك ابد انت ما مثلك بهالدنيا بلد من على الرمضاء مشى حافي القدم يستاهلك ومن سقى غرسك عرق دمع و دم يستاهلك ومن رعى صحرا الضما ابل و غنم يستاهلك حنا هلك يا دارنا برد و هجير حنا هلك يا دارنا و خيرك كثير من دعى لله وبشرعه حكم يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونك و القلم يستاهلك نستاهلك يا دارنا حنا هلك انتي سواد عيوننا شعب وملك

النشيد الوطني السعودي سارعي للمجد والعلياء

على الرغم من وجود عدد هائل من الأغاني والأناشيد التي تتناول الكلمات والعبارات المعبرة عن حب الوطن متأصلة في أعماق الفؤاد؛ إلا أن النشيد الوطني السعودي يبقى هو الأهم والأحب إلى نفوس جميع أبناء الوطن؛ حيث قد مر النشيد الوطني بالمملكة بعدة مراحل إلى أن تم توحيد النشيط المُستخدم حتى يومنا هذا.

حيث قد قام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بتكليف الشاعر إبراهيم خفاجي بكتابة كلمات النشيد الوطني والذي قد جاء متوافقًا مع لحن السلام الملكي، وتم تنسيق اللحن والكلمات بواسطة الموسيقي سراج عمر، ومن هنا تم اعتماد النشيد الوطني في يوم الجمعة الموافق 1 شوال 1404هـ وأصبح هو المستخدم في جميع المؤسسات والمدارس وهو النشيد الوطني الرسمي داخل الدولة وفي المحافل الدولية والبعثات السعودية الرياضية والطبية والشبابية وغيرها.

وجاءت كلمات النشيد الوطني السعودي الحالي على النحو التالي:

سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفعي الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن.

ولا يزال يُردد أبناء الشعب السعودي كبارًا وصغارًا النشيد والأغاني الوطنية المختلفة احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي 90 الموافق يوم 23 سبتمبر.