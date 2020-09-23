أحبك ياوطن …..حنان المحمدي

ولي وطن آليت ألا أبيعه

وألا أرى غيري له الدهر مالكا

فقد ألفته النفس حتى كأنه

لها جسدا إن بان غودر هالكا

من العجيب أن يهيم الإنسان حبا ببقعة من الأرض لا يساوم عليها. يقف على حدودها كبرياؤه، وعزة نفسه، وكل نفيس يملكه.

في داخل تلك الحدودتبدو تفاصيل وجوده منذ بداية حياته إلى أن تنتهي.

وبين أزمنة البداية والنهاية يولد هذا الولاء المشبع بالحب والذي يزهر في صميم الإنسان… في جذور مشاعره بل ينمو، ويكبر في كل خلية من جسده فهو يولد مع الإنسان ويكبر معه ويختلط بدمائه حتى يستحيل فصله عنها، ولطالماتغزل الشعراء بأوطانهم، ونسجواحولها أساطير العشق وآيات الخلود، ويحق لهم ذلك، كما يحق لنا أن نهيم عشقا بمملكتنا الحبيبية فقد وهبتنا حياة آمنة وعيش رغيد أزهر في قلوبنا حبا خالدا يرثه الأبناء بكل فخر ويحلق حول هاماتهم مجدا تليدا ينير عتمة حياتهم حتى في أحلك الظروف. فإنجازات الوطن وتقدمه علامات مضيئة يراها الجميع، لذلك يجب أن نحول أهازيج الوطن أفعالا صادقة تساهم في تطوره وحفظه وحمايته

فالوطن هو الابن البار الذي لا يجحد خيرا ولا ينكر فضلا، وسنظل نرفل بنعمائه التي لاتعد ولا تحصى

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