خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة عبر تطبيق اعتمرنا 2020

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عمر شويل - جدة خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة، والذي جاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة فتح العمرة من جديد بعد أن توقفت ما يقارب 7 أشهر منذ إنتشار الوباء العالمي فى البلاد، وبعد أن استقر الوضع وتمت السيطرة النسبية على الوباء، أعلن وزير الحج والعمرة قرار فتح حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من جديد، كما أوضح أيضاً خطوات حجز العمرة والزيارة والصلاة فى المسجد الحرام ومسجد الروضة.

خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة

ضمت خطوات حجز العمرة العديد من الضوابط الجديدة والاشتراطات والتى من أبرزها إتباع ما يضمن للمعتمر النجاة من هذا الوباء، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية والخاصة فى ضبط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع الرحلات الخاصة بالمعتمريين، فيما أوضح معالي وزير الحجز والعمرة أن رحلات العمرة تبدأ بصفة تدريجية إلى أن يستقر الوضع تمام سيتم بعدها فتح رحلات العمرة والزيارة والصلاة بشكل كامل.

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مواعيد أداء مناسك العمرة 2020

أكدت وزارة الحج والعمرة على بدء رحلات العمرة والزيارة يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442ه‍، والذي يوافق 4 من شهر أكتوبر 2020م، مؤكداً أن الأعداد المسموح لهم بعمل العمل فى المرحلة الأولى يبلغ 6 آلاف معتمر بنسبة 30% من إجمالي المعتمرين، كما تضم المرحلة الثانية من رحلات العمرة والزيارة والصلاة فى مسجد الروضة والتي تبدأ فى 1 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر، الموافقة على 15 ألف معتمر لأداء مناسك العمرة بالإضافة إلى 40 ألف مصلي، وتشمل المرحلة الثالثة الموافقة على 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلي بداية من 1 من شهر نوفمبر 2020م الموافق 15 ربيع الاول.

خطوات حجز رحلات العمرة 2020

أوضحت وزارة الحج والعمرة طريقة حجز رحلات العمرة، حيث تبين الوزارة عن خطوات حجز العمرة لهذا العام وذلك على التالي: