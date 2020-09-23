رابط تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات العمرة والزيارة 2020

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عمر شويل - جدة رابط تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات العمرة والزيارة 2020م، هذا التطبيق الإلكتروني الذي أعلن عنه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بن بنتن بعد اللقاء الذي جمعه بالمؤسسات والقطاع الخاص المسؤول عن تنظيم رحلات العمرة والزيارة لهذا العام، حيث رفع الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للموافقة على هذا القرار الذي اسعد كافة ملايين المسلمين حول العام وكانت استجابة خادم الحرمين الشريفين سريعة للغاية بالموافقة الكريمة لعودة زوار بيوت الله إلي المملكة من جديد وتأدية مناسك العمرة والصلاة فى المسجد النبوي ومسجد الروضة الشريفة.

تطبيق اعتمرنا

يذكر أن توقف العمرة هذا العام جاء نتيجة إنتشار الوباء الجديد فيروس كورونا واستمر التوقف العديد من الأشهر إلى أن جاءت القرارات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين ووزير الحج والعمرة بإعادة فتح الزيارة من جديد لأداء مناسك العمرة، والتي تتم من خلال تطبيق اعتمرنا، كما جاءت فى تلك القرارات أيضا إتباع كافة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولة عن نقل المعتمرين إلى ضرورة اتباع كافة ما يضمن سلامة وصحة المعتمرين.

رابط تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات العمرة والزيارة

أكدت وزارة الحج والعمرة فى بيانها الصادر عقب اجتماع وزير الحج والعمرة الأخير أن حجز العمرة يتم عبر تطبيق اعتمرنا وذلك عبر عدة خطوات بسيطة وسهلة للغاية، بداية يتم تحميل تطبيق اعتمرنا من المتجر الالكتروني والذي هو بصدد نزوله خلال ساعات قليلة حيث لم يتم تنزل التطبيق حتى الآن، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة على جاهزية التطبيق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، بعد تحميل وتنصيب تطبيق اعتمرنا يجب عليك تسجيل كافة البيانات المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لأداء مناسك العمرة.

خطوات حجز رحلات العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

إشارة وزارة الحج والعمرة عن خطوات حجز رحلات العمرة والمقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يبدأ الحجز عبر 3 مجموعات المجموعة الأولي تبدأ فى 4 أكتوبر 2020م، فيما تبدأ حجز المجموعة الثانية فى 18 أكتوبر 2020م، فيما تبدأ المجموعة الثالثة فى 1 نوفمبر 2020م، فيما يبدأ عمل تطبيق اعتمرنا فى 27 من شهر سبتمبر 2020 الجاري.