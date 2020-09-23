نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق اعتمرنا للحجز ودخول المعتمرين والمصليين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة للحجز ودخول المعتمرين والمصليين لأداء مناسك العمرة بعد الاستجابة السريعة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين فى التدرج فى أداء مناسك العمرة على أربع مراحل لهذا العام، حيث حصلت وزارة الحج والعمرة على الموافقة لتعود رحلات العمرة بعدة مراحل المرحلة ،المرحلة الأولى تضم السعوديين والمقيمين بأعداد تصل إلى 30% من إجمالي الطاقة الاستعابية للمعتمرين، فيما تزيد نسبة المعتمرين فى المرحلة الثانية لتصل إلى نسبة 75% من الطاقة الاستعابية، في المرحلة الرابعة تصل النسبة الاستعابية إلى 100%، وأكدت وزارة الحج أن كافة إجراءات الحجز تتم عن طريق تطبيق اعتمرنا.

تطبيق اعتمرنا

أعدت وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا فور الحصول علي الموافقة الكريمة لسمو خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز على البدء فى إستقبال زوار بيوت الله من جديد بعد توقف دام الكثير، يضم هذا تطبيق اعتمرنا الجديد العديد من الخدمات والمزايا والتي من أهمها قيام المعتمر حجز رحلات العمرة فضلاً عن اختيار الموعد المناسب لأداء الصلاة.

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آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا والخطوات

أولاً القيام بتحميل تطبيق اعتمرنا ثم التسجيل والحصول على التصريح.

ثم التسجيل والحصول على التصريح. ثانياً التواجد فى أماكن نقل المعتمرين فى مدينة مكة المكرمة.

ثالثا ارتداء الكمامات والقفازات وإظهار التصريح.

رابعاً ركوب وسيلة الموصلات والتوجيه إلى الحرم المكي.

خامساً بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة التوجه إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

رابط تطبيق اعتمرنا

فيما شددت وزارة الحج والعمرة على كافة المعتمرين بضرورة إتباع النظام التي وضعته الوزارة في الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامتك من هذا الوباء الذي ملئ العالم وراح ضحيته الملايين حول العالم، ونظراً لخطورة الموقف قامت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات الخاصة على وضع آليات عودة رحلات العمرة بطريقة أمنه، حيث تتم كافة الحجوزات للعمرة من خلال رابط تطبيق اعتمرنا.

مراحل حجز العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا

تبدأ المرحلة الأولى لحجز رحلات العمرة بعد إصدار تطبيق اعتمرنا بعشرة أيام حيث أن الموعد المحدد لبداية العمل لتطبيق اعتمرنا يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م، فيما تبدأ الحجوزات بشكل رسمي يوم الرابع من أكتوبر 2020 للمرحلة الأولي حيث يسمح 6 آلاف معتمر من خلال خطوات حجز العمرة فيما يسمح فى المرحلة الثانية إلي 15 ألف معتمر، وأما عن المرحلة الثالث يسمح إلى 20 ألف معتمر، كما أكدت أن المرحلة الأولى تبدا 4 أكتوبر 2020م، المرحلة الثانية 18 أكتوبر 2020، المرحلة الثالثة 1 نوفمبر 2020م.