نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا وتوكلنا بالخطوات وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم معرفة التقديم في العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا المستحدث من قبل وزارة الحج والعمرة، والخطوات المطلوبة للدخول للعمرة والصلاة والزيارة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك بعد أن توقفت العمرة الشهور الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، لهذا سوف نتعرف من موقع ثقفني الذي يتابع كافة الخبار الحديثة بالمملكة العربية السعودية على طريقة التقديم بالتفصيل.

التقديم في العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا

تم الإعلان عن نظام العمرة الإلكتروني عبر تطبيق اعتمرنا الذي يتم من خلال متجر التطبيقات والتسجيل به، وكذلك التسجيل في تطبيق توكلنا وزارة الصحة لارتباط التطبيقين معاً من اجل التسجيل في العمرة والحصول على تصريح الدخول للصلاة أو الزيارة، حيث تم إطلاق برنامج إلكتروني خاص بالعمرة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بحيث يتمكن كل المسلمين من زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة العمرة بالشكل الذي يضمن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

تطبيق اعتمرنا وزارة الحج والعمرة

يوفر هذا التطبيق الذي يتم وضعه في موقع وزارة الحج والعمرة ضمن التطبيقات الالكترونية للعمرة، كل المواعيد المتاحة أمام المعتمرين لزيارة بيت الله الحرام بحيث يسمح للشخص اختيار الوقت المناسب له من خلال التطبيق لأنه لن يسمح بأداء العمرة دون الحجز المسبق للموعد في البداية، وكذلك الزيارة للأماكن المقدسة، والتي حددت وزارة الداخلية السعودية مراحل لكيفية أداء العمرة والزيارة والصلاة والتي تمر على مراحل وفي توقيتات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ثم للمقيمين بالخارج.

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خطوات التسجيل في تطبيق اعتمرنا 1442

تتمثل الخطوات الخاصة بتقديم العمرة في تطبيق اعتمرنا في الخطوات التالية:

في البداية يتم تحميل التطبيق الذي سوف يكون متاح للاستخدام بداية من يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

يتم تسجيل كل البيانات الخاصة بالمعتمر واختيار موعد العمرة

واختيار مواقيت الصلاة التي سوف يتم تأديتها في الحرم المكي أو مسجد الروضة الشريفة.

الحصول على تصريح العمرة.

يتم الوصول إلى أحد المراكز النقل الخاصة بالتجمع للمعتمرين الموجودة في مكة والتي سوف يتم الإعلان عنها في وقت قريب.

يتم تقديم التصريح إلى الموظف المسئول في الأوقات المحددة.

يجب الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.

ركوب وسيلة المواصلات للقادمين من مراكز النقل الخاصة بالمعتمرين.

التوجه إلى الحرم المكي.

بعد الانتهاء من كل المناسك تتم العودة إلى مركز التجمع الخاص بالمعتمرين.

هذه خطوات وطريقة التقديم في العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا لراغبي دخول بيت الله الحرام للعمرة والصلاة وزيارة الأماكن المقدسة، فعلى من يرغب في أداء العمرة هذا العام اتباع الإرشادات المطلوبة.