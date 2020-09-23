نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويل من 4000 الآف ريال حتي 30.000 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري من اكسترا للتمويل Extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة اكسترا Extra للتمويل الشخصي، هي أحد الشركات الحديثة الخاصة بالتمويل المالي داخل المملكة العربية السعودية والتي لفتت إليها الكثير من أنظار المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث توفر شركة اكسترا تمويل شخصي لجميع المواطنين داخل المملكة سواء أفراد عاملين أو متقاعدين أو مقيمين أو عسكريين، حيث يتم تمويل جميع الأفراد بتمويل شخصي يصل إلى 30.000 ألف ريال سعودي وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لأي مبلغ يتم اختياره من قبل العميل، ويتم سداد التمويل علي فترة 24 شهر، كما توفر شركة اكسترا Extra التمويل الشخصي بدون فرض تحويل الراتب الخاص بكل عميل، وقد لاقت شركة اكسترا استحسان الكثير من العملاء خلال الفترة القليلة الماضية بسبب سرعة الحصول علي التمويل الذي يرغب به كل عميل وتوفير السيولة النقدية التي تناسب الكثير من المواطنين داخل المملكة، وسوف نوضح لكم رابط التقديم علي تمويل شخصي من شركة اكسترا Extra للتمويل الشخصي.

شروط ومميزات الحصول علي تمويل من اكسترا للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

يحصل العميل علي تمويل من 4000 الآف ريال وحتي 30.000 ألف ريال فقط.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 5000 ريال لمن تتراوح أعماهم ما بين 25 عام حتي 60 عام فقط.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 12000 ألف ريال لمن تتراوح أعمارهم من 21 عام حتي 25 عام.

أن يكون قد مرت فترة عمل للمواطن السعودي 3 شهور، وفترة عام للوافد بالمملكة العربية السعودية.

أن يقوم العميل بدفع قيمة الأقساط الشهرية في الموعد المحدد دون تأخير، علي أن تقوم شركة اكسترا بسرعة تحويل المبلغ إلى العميل بعد انتهاء جميع الإجراءات.

شروط ومميزات الحصول علي تمويل من اكسترا للمتقاعدين بالمملكة

يحصل العميل المتقاعد علي تمويل من 4000 الآف ريال وحتي 30.000 ألف ريال.

الدخل الشهري للعميل المتقاعد لا يقل عن 5000 ريال، ولا يتعدى عمره عن 70 عام.

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أن يكون العميل المتقاعد مشترك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، أو المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية.

أن يقوم العميل بدفع قيمة الأقساط الشهرية في الموعد المحدد دون تأخير، علي أن تقوم شركة اكسترا بسرعة تحويل المبلغ إلى حساب العميل بعد انتهاء تقديم جميع المستندات المطلوبة.

شروط ومميزات الحصول علي تمويل من اكسترا للعميل بالقطاع العسكري

يحصل العميل العسكري علي تمويل من 4000 الآف ريال وحتي 12.000 ألف ريال.

الدخل الشهري للعميل العسكري لا يقل عن 10.000 الآف ريال، وان يتراوح عمره من 25 عام حتي 50 عام.

أن يكون قد مر فترة 3 شهور بجهة العمل الخاصة بالعميل العسكري.

أن يقوم العميل بدفع قيمة الأقساط الشهرية في الموعد المحدد دون تأخير.

مستندات يجب تقديمها للاستفادة من تمويل شركة اكسترا لجميع المواطنين

يجب أن يقوم كل شخص بإحضار صورة الجواز أو هوية الإقامة وذلك للمقيمين، كما يجب أن يقوم المواطن السعودي بإحضار صورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية، بالإضافة إلى إحضار صورة من مفردات الراتب الشهرية الخاصة بكل مواطن التي توضح تفاصيل الدخل الشهري الإجمالي، بالإضافة إلى كشف حساب بأخر 3 شهور خاص بالعميل.

طلب تمويل شخصي للمواطن والمقيم والمتقاعد والعسكري من اكسترا Extra

يمكن الحصول علي تمويل شخصي من اكسترا من خلال تقديم طلب التمويل لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي مبلغ تمويل من خلال موقع اكسترا التالي: Extra.

رقم الاتصال بخدمة عملاء اكسترا للتمويل المالي

توفر شركة اكسترا رقم اتصال خاص بفريق خدمة العملاء وهو 920004123 الذي من خلاله يمكن لجميع الأفراد الاتصال بفريق الدعم من أجل توجيه الأسئلة التي يرغب بها كل شخص سواء خدمات تمويلية أو أي خدمات أخري تتم من خلال اكسترا، أو من خلال التوجه الي أقرب فرع.