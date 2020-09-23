نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد تطلق خدمة طباعة التعريف بالمعاش الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلي أن هناك تغيرات في شروط حالة المستفيد وذلك كي تحفظ المؤسسة جميع الحقوق بالنسبة للمستفيدين من ورثه المتقاعد، ووصول الرواتب الشهرية المستحقة، والهدف من ذلك الإجراءات التي تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أن تغيير حالة مستفيد تهدف إلي الإدلاء بأي تغيير في حالتك، كما يجب التأكد من صحة جميع البيانات الجديدة عن طريق ربطها من خلال الموقع الرسمي مع وزارة الصحة ووزارة العدل.

خدمة طباعة التعريف بالمعاش الفوري بالخطوات

تطلق المؤسسة العامة للتقاعد خدمة طباعة التعريف بالمعاش الفوري، وهي تعد وثيقة رسمية معتمدة، تتيحها المؤسسة لكلا من الأفراد والجهات من خلال تلك الخدمة، حيث تتيح استعراض وطباعة تفاصيل المعاش التقاعدي، ومن أجل الحصول على تلك الخدمة يقوم الشخص المستفيد بالدخول عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمؤسسة العامة للتقاعد، واختيار خدمة طباعة التعريف بالمعاش الفوري والاستفادة منها.

موعد صرف رواتب التقاعد لشهر أغسطس 2020

يتم صرف المعاشات التقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد في نهاية كل شهر ميلادي يوم 24 أو 25 أو 26 إذا لم يوافق يوم الصرف إجازة رسمية في المملكة، وعليه فإن موعد صرف راتب التقاعد لأصحاب المعاشات والمستفيدين، يوم 25 أغسطس الجاري، وفق لجدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين المعلن عنه من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.

تغيير آلية مستفيد وأهدافها

إضافة المؤسسة العامة للتقاعد إلي العديد من الأهداف التي تسعى إلي تحقيقها من خلال تغيير آلية المستفيدين من ورثة المتقاعدين بالإبلاغ من خلال المستفيد أو الوكيل لأي تغيرات في الحالة الاجتماعية، ومنها الآتي:-

تسعي المؤسسة العامة إلي أن تحفظ حقوق جميع المستفيدين من ورثه المتقاعد وذلك ليتم صرف الرواتب المخصص كل هر في مواعيدها.

خطوات تغيير حالة مستفيد

في البداية يمكن تغيير حالة مستفيد من خلال الدخول علي الموقع الرسمي (المؤسسة العامة للتقاعد) لتسجيل الدخول. أضغط علي تسجيل الدخول للأفراد ثم أكتب رقم الهوية الوطنية وكلمة المرو. أضغط علي دخول ثم أختر الطلبات من القائمة أعلى يمين الشاشة.

نظام تبادل المنافع

نشرت المؤسسة العامة للتقاعد عن نظام تبادل المنافع من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يسهم هذا النظام في العمل على تيسير حركة انتقال المواطنين بين القطاع العام والقطاع الخاص، من أجل الحصول على استفادة أكبر من الخبرات المشتركة بين القطاعين، والعمل على خلق فرص عمل جديدة.

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حالات استحقاق وإيقاف المعاش

حيث أضافه المؤسسة عبر موقعها عن المستحقين للمعاش التقاعدي في حال بلوغهم سن الـ 60 مهما كانت مدة الخدمة، فيما عدا الخدمات النظامية أو عدم إكمال السنة التجريبية، ومنها:-

المتوفي والمفصول بسبب العجز عن العمل ويتقاضى معاش مهما كانت مدة الخدمة ولكن بنسبة 40% من آخر معاش قد حصل عليه عن الخدمة الأساسية أيهما أكبر.

المتوفي أو العاجز خلال العمل وذلك يستحق معاش بنسبة 80% من آخر راتب حصل عليه أو عن مدة الخدمة فأيهما أكبر، وقد توقف عن العمل بعد خدمة 25 عام فيما أعلى، وذلك بسبب الفصل أو إلغاء الوظيفة أو قرار من قبل مجلس الوزراء علي أن يكون السبب ليس تأديبياً.

خطوات التأكد من إيداع معاشك التقاعدي للمستفيدين

توضح المؤسسة العامة للتقاعد عدة خطوات للتأكد من إيداع المعاشات التقاعدية في حسابات المستفيدين، وهي:

أن يقوم الشخص المستفيد بالتأكد من حسابه لدي البنك.

أن يقوم بالاتصال على رقم مركز الاتصال 920014000-8001248889

الاستفسار عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، أو عن طريق خدمة العناية بالعملاء www.pension.gov.sa

خدمة تظلم

تتيح المؤسسة هذه الخدمة للعملاء من أجل تمكينهم من تقديم تظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة العامة فيما يخص مجال تطبيق نظام التقاعد المدني ومجال التقاعد العسكري، والأنظمة الأخري التابعة، وفيما يخص قرارات مجلس الإدارة، ومن أجل استخدام خدمة التظلم لابد من تسجيل الدخول عبر الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد واتباع الخطوات الموضحة.

خدمة إخطار العودة للعمل

تتيح هذه الخدمة المتاحة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد تتيح للشخص المتقاعد تقديم إخطار العودة للعمل إلكترونيا، من خلال القيام بتسجيل تاريخ العودة للعمل في القطاع الحكومي سواء المدني أو العسكري، وذلك بعد أن يكون المتقاعد قد قام باستلام معاش تقاعدي واحد على الأقل، وفيما يلي بيانات إخطار العودة للعمل، والتي تشمل ما يلي:

تاريخ الرجوع للعمل مرة أخرى.

اسم جهة العمل الجديدة.

بيانات الوظيفة الجديدة وتصنيفها والرتبة والدرجة الوظيفية.

حاسبة المعاش التقاعدي

يمكن للأشخاص المستفيدين استخدام حاسبة المعاش التقاعدي، من أجل معرفة قيمة المعاش المستحق، من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد. اختيار حاسبة المعاش التقاعدي. القيام بملء الخانات المطلوبة (تحديد الجنس ذكر / أنثى، تحديد نوع الخدمة مدنية / عسكرية) ببيانات الشخص المتقاعد. تحديد سبب ترك الخدمة. تحديد آخر راتب. تحديد عدد سنوات الخدمة المدنية. تحديد عدد أشهر الخدمة المدنية. سوف يتم عرض القيمة التقريبية للمعاش التقاعدي، وفق البيانات المدخلة.

خطوات تسوية المستحقات التقاعدية من المؤسسة العامة للتقاعد

تتيح المؤسسة العامة للتقاعد لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تسوية المستحقات التقاعدية الغير مكتملة من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على تسوية مستحقات التقاعد.

إدخال رقم الهوية بشكل صحيح.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

الضغط علي زر استعلام.

خطوات ضم خدمة حكومي

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات ضم خدمة حكومي لنظامي التقاعد المدني أو العسكري، من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة في أعلى الصفحة. الدخول من خلال الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد. القيام بتحديد خدمات زائر، ونختار منها خدمة طلب ضم حكومي. القيام بإدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

شروط ضم خدمة حكومي لنظامي التقاعد المدني أو العسكري

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد شروط ضم خدمة حكومي، حيث أكدت على أنها تتطلب:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون على رأس عمل حكومي مدني أو عسكري حاليا.

أن يكون له خدمة حكومية وسبق التعويض عنها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

التقدم بطلب ضم الخدمة خلال السنة الأولى من الإعادة للخدمة.

ويعد تاريخ التقديم الأول هو التاريخ المعمول به لضم تلك الخدمة، وعودة ما تم صرفه تعويض عن الخدمة السابقة، دفعة واحدة أو أقساط، وفقا لما تشير إليه المؤسسة العامة.