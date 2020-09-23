"الطوارئ والأزمات الإماراتية" تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة. وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في إمارة أبوظبي. Advertisements يذكر أن الإمارات تصدرت دول العالم في مجموعة كبيرة من مؤشرات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستطاعت الدولة تقديم أداء متميز حدَّ بشكل كبير من التداعيات السلبية للجائحة بفضل الإدارة المتميزة للأزمة والوعي المجتمعي والجهد الكبير المبذول من أبطال خط الدفاع الأول.

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