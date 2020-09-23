نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..إعلان نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية 1442 وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة التعليم السعودية عن إطلاقها نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية ، وجاء ذلك بعد تعميم صادر عن وزارة التعليم لجميع إدارات التعليم في جميع مناطق ومدن المملكة، وبسبب أهمية هذا التعميم وفرنا لكم تفاصيل كاملة عنه، تشمل المستحقين للمكافأة والإعانة في نظام نور، وآلية توفير المكافآت والاعانات للطلاب، وغيرها من التفاصيل.

تعميم جديد لوزارة التعليم في كافة إدارات التعليم في المملكة

وقد نص التعميم الجديد لـ وزارة التعليم السعودية على أنه انطلاقا من حاجة النظام الإلكتروني لنظام المكافآت والإعانات الطلابية من أجل زيادة التطوير وبهذا الخصوص عملت الإدارة العامة لخدمات الطلاب قبل الاشتراك مع الإدارة العامة للتعاون الرقمي على زيادة تطوير نظام نور للإعانات والمكافآت الطلابية، وبالنظر للانتهاء من تطوير النظام ووضع اللمسات الأخيرة عليه واختباره في البيئة الافتراضية، ومع الرغبة الكاملة في التحول للعمل به فعليا وبشكل تدريجي ابتداء من السنة الدراسية الجديدة 1442، ولمزيد من التفاصيل سنضعها لكم بين السطور التالية.

Advertisements

على ماذا ينص نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية

أولا ستقوم المدارس بتسجيل بيانات ومعلومات الطلبة الذين يستحقون نظام المكافآت والإعانات في نظام نور، والعمل على مراجعة المعلومات والبيانات من إدارة الخدمات للطلاب والطالبات في جميع إدارات التعليم، بالقيام باعتمادها واستكمالها بكافة متطلبات الصرف وإعداد المسيرات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسة والتطبيق والمقارنة مع بيانات النظام في الوقت الحالي، من أجل التأكد من سلامة هذه المعلومات

ثانيا القيام بالتحول الكامل لنظام نور للإعانات والمكافآت الطلابية، بعد أن يتم التأكد من سلامة دورة العمل من المدخلات وحتى المخرجات، بعد أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطلابية، مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء كافة المعلومات السابقة بالنظام الحالي في حال تم الرجوع إليها في وقت لاحق.

إيميل التواصل مع الإدارة العامة للخدمات الطلابية في حال وجود مقترحات من أجل تطوير نظام نور

قام نظام المكافآت والإعانات في نظام نور بإتاحة ووضع أيقونات خاصة بأولياء الأمور وإدارات التعليم والمدارس وعندما يكون هناك أي ملاحظات أو اقتراحات، يتم التواصل مع هيئة الإدارة العامة لخدمات الطلاب عن طريق البريد الإلكتروني “[email protected]“، والآن إليكم نسخة عن نص التعميم الصادر عن وزارة التعليم السعودية بخصوص نظام نور المكافآت والإعانات الطلابية.