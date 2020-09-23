نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بلاك بورد الكلية التقنية tvtc وطريقة التسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بلاك بورد الكلية التقنية tvtc من أكثر الروابط بحثًا لأجل بلاك بورد التقنية تسجيل الدخول والتي يبحث عنها الطلاب للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تمكنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توفيرها لهم، فهذه المنصة من أجل التعليم عن بعد، والذي حثت الحكومة السعودية على ضرورة توافره وخصوصًا في الفترة الأخيرة كواحد من الإجراءات الاحترازية، ويمكن دخول بلاك بورد التقنية بسهولة من خلال استخدام كلمة المرور واسم المستخدم، وسوف نشرح بالتفصيل طرق تسجيل الدخول إلى البلاك بورد التقنية للتدريب التقني والمهني.

رابط بلاك بورد الكلية التقنية tvtc

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تسعى نحو تحقيق أفضل فرص التعليم للطلاب والمعلمين في نفس الوقت، وأطلقت وزارة التعليم السعودية خدمات إلكترونية متميزة، ويمكن الحصول عليها من خلال المنصات الإلكترونية التي أطلقت في الفترة الأخيرة، ومن بينها رابط تسجيل الدخول إلى بلاك بورد التقنية.

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وقد أصبح من السهل بمكان تسجيل الدخول إلى بوابة البلاك بورد وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم، وهو عبارة عن رقم السجل الخاص بالطالب، بينما كلمة السر في الموقع هي رقم السجل المدني.

كيفية التسجيل إلى بوابة البلاك بورد Black board

قم بزيارة رابط البلاك بورد.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر كما شرحناها لك.

قم اختيار اسم الكلية أو اسم الجامعة.

تسجيل دخول بلاك بورد التقنية

ولا يحتاج التسجيل في نظام بلاك بورد التقنية سوى وجود هواتف ذكية أو أجهزة حاسوب، ومن ثم يمكن الدخول عبر استخدام الإنترنت والاستفادة مما يقدمه من شروحات للمناهج التعليمية، يعدها أفضل المعلمين في الموقع، كما يستفيد فئة كبيرة من الطلاب بالتعرف على أساليب التعلم الجديدة بدون الحاجة إلى زيارة الكلية، بل فقط التعليم عن بعد، وهذا ما تهدف إليه المملكة، وهو استخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم.

بلاك بورد التقنية tvtc

ويذكر أن بوابة بلاك بورد تمكنت من توفير تقنيات جديدة لاستخدامها في التعليم، وعلى رأسها رايات بلاك بورد والتي توفر للطلاب التدريب عن طريق استعمال البلاك بورد، واختيار المتدربين والتعرف عليهم، ومن ثم الالتحاق بالفصول التدريبية التي يقدمونها عبر الإنترنت.