نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار وزارة الموارد البشرية بخصوص تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من جديد بالاستعداد لصرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستحقين والمستهلكين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الحكومة تزيد من اهتمامها الكبير بالأسر الفقيرة والأفراد أصحاب الدخول المحدودة وغير القادرين من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، منوهة أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق وصرف جميع مبالغ الدعم المتعددة الدعم للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، وتنفي اطلاقاً صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي مثل التويتر والفيس بوك بشأن وقف صرف دفعات مقطوعة الضمان خلال الفترة القادمة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة وزارة الموارد البشرية

تعريف المساعدة المقطوعة لدى المملكة العربية السعودية هي تعتبر إحدى الإعانات والدعم المالي الذي يتم صرفه كل سنة وتقوم عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تُصرف للفئات الأشد احتياجًا من المستحقين المكتملة بياناتهم وأوراقها، من انطباق الشروط الآتية عليهم:

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أن يكون سعودي الجنسية. أن يتخطى عمره الـ 35 عامًا. أن يكون مقيم دائم في المملكة العربية السعودية. أن يكون من ذوي الدخل المنخفض. ألا يكون مشمولاً بمعاشات الضمان الاجتماعي. أن يكون لديه حسابًا بنكيًا لتحويل الدفعات عليه.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

الأرامل.

والمطلقات والأيتام.

السيدات اللاتي هجرهن أزواجهن.

حالات العجز الدائم أو المؤقت.

الأسر محدودة الدخل.

أسر العوائل والمسجونين.

مواعيد صرف دفعات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمواصلة واستمرار الجهود الخاصة من قبل الجهات والحكومة المختصة بذل بصرف دفعات الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستحقين مع العلم بأنه تم وقف صرف بدل غلاء المعيشة بقرار رسمي من الحكومة في الأيام الأخيرة، فيما تواصلت جهودها صرف دفعات الدعم لمستحقيه من المنطبق عليهم شروط الصرف والمكتملة طلباتهم بعد البحث من قبل الجهات الرسمية والتي يتواصل صرفها خلال الفترة المقبلة أيضًا، والتسجيل للاستحقاق عبر مكاتب الضمان الاجتماعي المخصصة داخل كل منطقة، يُرجى الدخول عبر الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم تسجيل البيانات الشخصية للمتقدم، كذلك كتابة رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني ويزداد الجهود المبذولة من قبل المملكة اتجاه الاسر المدعومة مالياً.